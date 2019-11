Animalier? Quest’autunno si porta così

editato in: da

L’animalier è una fantasia che divide, ma non c’è stagione che non venga proposto in passerella e che non si veda declinato in versione street style. A me personalmente, portato a piccole dosi, piace! In questo articolo ho raccolto per voi qualche capo a tema animalier per darvi alcune idee su come indossarlo.

Animalier: la giacca

In genere, quando si comincia ad approcciarsi a fantasie “difficili” come l’animalier, il mio consiglio è sempre quello di partire con accessori piccoli e facili da abbinare anche su un semplice look total black. Se invece siete già delle animalier pro, allora tanto vale partire in quarta e indossare un capo spalla! Una giacca zebrata o leopardata può funzionare, a patto che sia l’unico capo forte nel vostro look: abbinatelo al nero, al bianco o al denim, ma non mescolate altro.

Animalier: la décolleté

Uno dei capi più semplici da cui partire: la décolleté. Se siete alle prime armi, sceglietela super basic, altrimenti potete passare a qualcosa di un po’ più impegnativo con qualche dettaglio in colore a contrasto e qualche inserto.

Animalier: l’abito

Personalmente ritengo che, se indossato nel modo giusto, anche un abito animalier possa essere portato in modo chic. Ad esempio, l’abito qui di seguito con una giacca in denim e un biker diventa subito rock!

Animalier: la pochette

Segue dalla décolleté. In genere, se per le calzature si sceglie il maculato, per le borse lo zebrato è un’alternativa vincente. Il mio consiglio è comunque quello di abbinare nero o denim. Eviterei il marrone, se non volete rischiare l’effetto safari nella savana.

Animalier: un dettaglio mini

Se ancora non siete pronte per un accessorio totalmente animalier, allora partite da un piccolo inserto, il retro di uno stivaletto, ad esempio, o il dettaglio di una borsa o di un paio di occhiali. In ogni caso, non mescolate troppo, nemmeno se è un inserto e meno che mai più stampe animalier tra di loro: ricordate, il mix and match è bello… su Pinterest!