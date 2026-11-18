Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Bella Hadid riscopre la bellezza del maglione bianco

Il maglione non è una novità nel nostro guardaroba invernale. A prescindere dalle tendenze, però, c’è un modello che resiste alle mode ed è quello bianco. Il capo diventato ormai un evergreen lo rispolveriamo ogni volta che le temperature si abbassano e lo abbiniamo con tutto. A riscoprirlo questo inverno è Bella Hadid che ha scelto la versione a collo alto dando vita a un look casual chic.

Perché scegliere il maglione di Bella Hadid?

È una modella, influencer e it-girl, cos’altro aggiungere di Bella Hadid? Che è la nostra fonte di ispirazione quando siamo alla ricerca di un look che ci faccia sentire comode e cool. In uno dei post Instagram la supermodella statunitense è riuscita a fare la sua magia e a risolvere il nostro look invernale.

Ci ha fatto tornare a innamorare del maglione bianco, un grande classico che tutte noi abbiamo indossato almeno una volta nella vita e che conserviamo gelosamente.

Strizzando l’occhio alla moda degli anni ’90, ritornata prepotentemente alla ribalta questa estate e che si conferma il punto di riferimento dell’outfit invernale, Bella Hadid ha deciso di puntare su un maglione a collo alto dal taglio slim e dall’estetica minimal.

Ed è proprio questa sua semplicità che ci ha fatto venire nuovamente voglia di indossarlo. Il maglione con il suo bianco candido e il tessuto morbido ci trasmette immediatamente una sensazione cozy e la consapevolezza che grazie a lui possiamo dare vita a diversi stili.

Affrontare il freddo con eleganza si può

Bella Hadid ci ha abituato a look da passerella, ma anche ad outfit che possiamo sfoggiare e indossare nella vita di tutti i giorni. Il maglione bianco a collo alto è uno di questi perché nel suo post Instagram la modella ci insegna come essere eleganti pur scegliendo un look casual.

Ha scelto di abbinarlo semplicemente a un paio di jeans scuri a vita alta e dal taglio straight leg dal sapore vintage che creano un bellissimo contrasto con il bianco candido del maglione. Un outfit che funziona in ogni occasione e che può diventare più sportivo con l’aggiunta di un paio di sneakers e di una giacca di pelle.

Basta sostituire le scarpe da ginnastica con un paio di tronchetti con tacco o decolletè e indossare un cappotto e in un attimo avrai un risultato molto più ricercato perfetto anche per il lavoro.

Le alternative glam al look di Bella Hadid

La bellezza del maglione bianco a collo alto di Bella Hadid è che non ha limiti, ma ci permette di sperimentare. Messo da parte il look casual della modella, possiamo sbizzarrirci con alternative altrettanto glam.

La prima che ci viene in mente è quella di abbinarlo con la gonna, una combo che in passato sembrava impossibile, ma che ora è sfruttata da tantissime it-girl, perché il segreto sta tutto nella scelta della skirt. Il materiale morbido del maglione sta benissimo con gonne midi in satin o plissettate che con la loro fluidità si armonizzano con la texture del capo.

Rimanendo sui pantaloni, i jeans possono essere sostituiti da un paio di pantaloni sartoriali che con il loro taglio rigoroso contrastano le linee del maglione. Per alleggerire il look prova ad abbinare al bianco un pantalone cioccolato o grigio e darai un aspetto elegante ma meno formale al look.

Per quanto riguarda il capospalla, scegli un cappotto lungo o midi facendo in modo che il collo del maglione spunti dal bavero del capotto e incornici il viso illuminandolo con il candore del bianco.

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