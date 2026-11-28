Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Il cappotto in trend con lo sconto Black Friday

Il segnale è arrivato forte e chiaro: Hailey Bieber, Jennifer Lawrence e Kate Moss (e non solo) lo hanno già trasformato nel pezzo chiave dei loro look di stagione, consacrandolo come il capospalla più cool dell’inverno. Stiamo parlando del cappotto con il collo e dettagli in pelo, esploso anche sui social, tra reel di street style e ispirazioni direttamente dalle passerelle di tutto il mondo. Se hai aspettato questo momento di grandi sconti per acquistarlo, ecco la guida che stavi aspettando. Grazie al Black Friday su Amazon, il trend è diventato accessibile a tutte con tanti modelli in offerta da cogliere al volo.

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Doppiopetto con collo in pelliccia sintetica: il taglio più iconico

Questo è il capospalla dal taglio deciso e scenografico che definisce subito il tuo outfit senza bisogno di orpelli e accessori, in pieno stile off-duty di Kate Moss e Hailey Bieber.

Oltre al nero intramontabile, è bellissimo in grigio e in marrone, due sfumature super di tendenza che valorizzano la texture morbida del pelo chiaro si abbiano al meglio con un denim scuro, stivali in pelle o pantaloni sartoriali. Un capospalla d’impatto, ora a un prezzo davvero interessante.

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Soprabito con cappuccio: l’allure disinvolta per la città

Sposando lo spirito dei look cittadini di Jennifer Lawrence, il soprabito in pelliccia sintetica con cappuccio che si stringe in vita con cintura abbinata, diventa il compagno ideale per le giornate nella city. Regala volume e ”veste” anche l’outfit più basico, protegge dall’aria fredda e si presta a contrasti chic, come un abito in maglia o un paio di stivali alti. Una scelta versatile che unisce carattere e praticità.



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Giubbotto invernale ispessito: calore avvolgente e attitude contemporanea

Per chi cerca la praticità e una silhouette più compatta ma altrettanto avvolgente, questa giacca con pelo porta in scena l’energia fresca che spopola sui social. È il genere di capo che si indossa con nonchalance sopra felpe strutturate, dolcevita o pantaloni a gamba larga per un risultato grintoso e moderno. Ideale per affrontare l’inverno senza rinunciare al tuo stile personale.



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Cappottino classico doppiopetto: eleganza quotidiana a portata di click

Pulito, lineare e facile da inserire nel guardaroba di tutti i giorni, questo delizioso cappottino con pelo mantiene un’eleganza misurata che funziona in ufficio come nel tempo libero. Si abbina con facilità ad accessori minimal e tonalità neutre, risultando un’ottima opzione da cogliere al volo durante gli sconti del Black Friday.



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Sei indecisa? Sappi che il segreto per rendere il cappotto con il pelo super chic ma facilmente portabile, proprio come nei look delle celeb, è giocare con le proporzioni: se il capospalla ha volume, tieni più asciutta la base con un dolcevita aderente o un paio di jeans dritti, oppure lascia che sia il protagonista assoluto sopra un total black essenziale.

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