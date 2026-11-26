Semplici alleati anti-freddo? Forse un tempo: gli stivali dell'autunno-inverno 2026/27 hanno squame, stringhe, suole waterproof e personalità da vendere. Ecco il loro identikit

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Blumarine Fall-Winter 2026/27 fashion show

Non è tutto oro quel che luccica: a volte è gomma, altre sono squame. Ce lo insegnano gli stivali più cool del periodo, che sembrano aver preso la questione della rivalsa del massimalismo piuttosto sul serio. Perché sì, mentre — più o meno fiduciose — attendiamo di scoprire cosa l’anno nuovo ci riserva, l’oracolo della moda ha già parlato attraverso le passerelle dedicate all’autunno-inverno 2026/27.

Pare sia definitivamente arrivato il momento di riporre ballerine e sneakers in tela nel ripiano più basso della scarpiera, per accogliere la nuova epoca di splendore di ankle boots e cuissard. E c’è da dirlo: gambali così non si erano mai visti.

Guardando alle passerelle della fredda stagione, infatti, il panorama è decisamente più variegato di quanto si potrebbe immaginare: da una parte ci sono modelli dal fascino selvaggio che sembrano lì lì per cambiare pelle; dall’altra sorprendenti varianti waterproof pronte a sfidare persino i temporali più furenti.

Ma non è certo finita qui: a reclamare il proprio posto nel guardaroba sono anche silhouette aderentissime, appena sotto il ginocchio o capaci di superarlo abbondantemente, accanto ad antagonisti slouchy, in mezzo a stringhe e punte ultra-affilate. Insomma, restare con i piedi ben piantati per terra potrebbe non essere così facile, vista l’ingente dose di glamour.

Stivali effetto rettile: la moda che cambia pelle

Considerarli semplicemente animalier sarebbe un grosso errore: gli stivali effetto rettile della fredda stagione hanno intenzione di prendersi la scena, e con tutta la classe possibile. In fondo, sono o non sono l’alternativa sofisticata che minaccia di convincere finanche le fashion addicted più scettiche?

Tra texture che imitano le squame del pitone e lavorazioni che riproducono fedelmente quelle del coccodrillo, la parola d’ordine è osare: possibilmente senza mezze misure. Ce lo hanno dimostrato in passerella Gucci e Dolce & Gabbana, puntando sulla finitura glossy croc per restituire nuova profondità ai gambali alti, mentre Isabel Marant e Dries Van Noten riscoprivano il fascino esotico delle stampe pitonate.

Dalla loro, anche Magda Butrym e Lanvin si sono divertite a sperimentare, dimostrando quanto possa bastare una superficie insolita per trasformare una scarpa in protagonista assoluta. Il consiglio? Lasciarla spiccare, magari accostandole capi dalle linee pulite. Del resto si sa, a volte non serve aggiungere altro.

GUESS - WaylaKnee Maxi stivali color cioccolato effetto coccodrillo

Stivali da pioggia, la gomma non è mai stata così glamour

Chi l’ha detto che per affrontare le intemperie si debba necessariamente sacrificare lo stile? Di certo non la moda dell’autunno-inverno 2026/27. A quanto pare le grandi maison hanno deciso di mettere fine a questo dilemma una volta per tutte, riportando sotto i riflettori gli unici e soli stivali di gomma.

E no, non si tratta puramente di una rivisitazione dei classici Wellington: sono state le collezioni di Ganni, Loewe, Chanel e Hermès a farci aprire gli occhi su come anche il più funzionale dei gambali possa trovare posto in un guardaroba sofisticato.

Alti, essenziali e rigorosamente waterproof, i modelli proposti giocano proprio sul contrasto tra l’anima funzionale del materiale e la ricercatezza degli abbinamenti, spesso e volentieri in combo a completi sartoriali, gonne e cappotti eleganti. Una lezione di stile, insomma, che sembra suggerire una nuova filosofia: non importa quanto sia minaccioso il tempo, l’importante è non farsi trovare impreparate. Non sarà una pozzanghera a intimidirci.

Stivali stringati: (quasi) più sensuali di un corsetto

Stringerli, questa volta, non è soltanto una questione di praticità: gli stivali con le stringhe sono tornati infatti a riprendersi ciò che gli spetta, e cioè la fama. Recuperando suggestioni militari e contaminazioni dall’universo outdoor, a interpretarli è stata soprattutto Prada, che li ha spediti in pedana in un’iconica versione alta e piumata.

Anche Marni e Roberto Cavalli hanno contribuito fortemente a riportare l’attenzione sulla sensualissima silhouette stringata, dimostrando quanto le allacciature possano diventare un elemento decorativo oltre che funzionale.

Il risultato? Una calzatura che sa di ossessione, dalla personalità decisa, perfetta per spezzare la delicatezza di un vestito romantico o aggiungere un accento grintoso alla tenuta quotidiana. Meglio imparare a fare i nodi: quest’inverno potrebbero rivelarsi più importanti del previsto.

SYJYM - Stiletto Stivali a punta alti e stringati

Stivali slouchy: gambali xxl e stile altrettanto abbondante

Dopo tanta aderenza, è arrivato il momento di concedere largo spazio alla libertà: stiamo parlando dei furbissimi stivali slouchy, riconoscibili per quei confortevoli gambali extra-large che si raccolgono in pieghe più o meno abbondanti, che un anno fa sono tornati a far innamorare tutti dell’estetica boho con il loro fascino irresistibilmente disinvolto.

Chloé e Isabel Marant, ovviamente, ne hanno fatto il cuore della propria collezione, proponendoli anche in versioni altissime, impreziosite da dettagli metallici o in montone, mentre Khaite ha puntato su silhouette in pelle dall’aspetto vissuto.

Decisamente più essenziali le interpretazioni di Alberta Ferretti, che ha scelto il camoscio per sdrammatizzare raffinati abbinamenti monocromatici, e quelle di Stella McCartney e Phoebe Philo, dove il volume rilassato ha incontrato il minimalismo contemporaneo. A completare il quadro ci pensano sempre punte affusolate e tacchi più o meno pronunciati, che aggiungono una nota femminile a un design volutamente imperfetto. E esattamente per questo tanto apprezzato.

Stivali aderenti e cuissard, quando il gambale diventa una seconda pelle

Ma se da una parte i volumi si allargano, dall’altra controbattono silhouette che sembrano disegnate direttamente sulla gamba: ad attirare la nostra attenzione per la città sono anche stivali aderentissimi, proprio quelli che seguono ogni curva senza lasciare spazio a pieghe o cedimenti, esattamente come farebbe un elegantissimo guanto da opera.

Chanel ce ne ha offerto una rilettura particolarmente raffinata, con abbondanti centimetri di pelle ad avvolgere il polpaccio ed estremità dalle linee essenziali, mentre Celine e Toteme hanno proposto alternative dal profilo slanciato e moderno.

Ma non è tutto: quando meno ce lo aspettavamo, ecco tornare in scena anche gli audaci cuissard, stavolta capaci di superare abbondantemente il ginocchio. Blumarine, Stella McCartney e Alaïa ne hanno esplorato il potenziale grintoso, trasformandoli in punti focali di look dall’allure decisa. Da indossare con gonne corte, abiti fluidi o sotto orli midi strategicamente studiati, sono loro la scelta ideale per chi non teme di alzare l’asticella (e il gambale).

A conti fatti, di una cosa siamo sicure: la rivoluzione couture quest’inverno parte dal basso.