Marco Masini ferma il concerto e scende dal palco: proposta di nozze a sorpresa

IPA Marco Masini

“Voglio dar voce a una storia d’amore che è tutt’ora in atto e che io non ho raccontato”, dice Marco Masini fermando il concerto al Palazzetto di Roma e scendendo dal palco per regalare al pubblico un momento pieno di emozione. “Questa storia è importante” ha detto cedendo il microfono a Gianluca, in platea per assistere al live insieme alla sua ragazza, Noemi. La sorpresa è stata grande per tutti ma soprattutto per lei, che si è vista consegnare l’anello di fidanzamento e rivolgere la proposta di nozze.

La proposta di nozze al concerto di Marco Masini

“Ci sono questi momenti che nessuno si aspetta”, ha esordito Marco Masini, che si è reso complice di questa imboscata romantica. Tra una canzone e l’altra ha ceduto i riflettori per qualche minuto a Gianluca, che ha scelto un momento magico in mezzo a una folla enorme per fare la proposta più importante della sua vita a alla donna che ama. “Ci siamo incontrati tanti anni fa, abbiamo un condiviso tanto e per questo io…” ha detto inginocchiandosi e aprendo la scatola con l’anello prezioso, in una specie di remake di quello che aveva fatto Fedez all’Arena di Verona, quando aveva chiesto la mano di Chiara Ferragni.

La risposta di Noemi non poteva essere che un sì, detto con una gioia immensa. Il concerto del 13 novembre a Roma sarà indelebile dalla loro memoria, e lo sarà anche per il resto del pubblico che ha partecipato alla gioia della coppia di futuri sposi con uno scroscio di applausi. Per qualche minuto lo spettacolo si è fermato e tutta l’attenzione è stata rivolta ai ragazzi, poi Masini è tornato sul palco per proseguire il suo show come da programma.

L’ultimo concerto del tour di Marco Masini

Per Gianluca e Noemi la serata è stata tra le più speciali della loro vita, ma anche per Marco Masini si è trattato di un momento importante. Il live segnava la conclusione del tour nei Palasport che aveva toccato Milano, Firenze e Padova prima di arrivare alla Capitale. A ogni tappa, oltre due ore di spettacolo hanno ripercorso la carriera del cantante, da Disperato a Male Necessario passando per Ti Vorrei, T’innamorerai e Ci vorrebbe il mare: brani che hanno fatto la storia della musica italiana. “Ho un’empatia particolare con Roma e i romani, ogni volta che vengo qui il cuore mi batte sempre più forte” ha detto al pubblico dal palco della città che ha un posto speciale nel suo cuore. Il suo però è solo un arrivederci, visto che ad aprile ripartirà con il tour nei teatri che lo porterà in tutta Italia.

E mentre per lui è il momento di definire gli ultimi dettagli della nuova serie di concerti, per Gianluca e Noemi è quello di organizzare le nozze. Tra location, abiti, invitati e menu avranno molto a cui pensare, ma perlomeno sulla colonna sonora non dovrebbero avere dubbi: ci sarà scuramente spazio per i brani di Marco Masini.