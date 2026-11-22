Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Il maglione natalizio in sconto su Amazon

Che sia per sopravvivere alle domande dei parenti o per la foto perfetta davanti all’albero, dicembre ha una sola divisa ufficiale: il maglione di Natale. Col Black Friday su Amazon, li trovi scontati fino al 40%, dai modelli chic per lei ai set coordinati per coppia e famiglia. i In questo momento in cui tutti i tuoi prodotti preferiti sono in sconto, questo è il momento perfetto per averli.

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Il più scontato: maglione donna con renne e fiocchi di neve

È il grande classico delle feste e oggi vanta il ribasso più alto della categoria. Morbido, caldo e avvolgente, sta benissimo con un semplice paio di jeans. Il taglio leggermente oversize lo rende comodo da indossare tutto il giorno.

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Il più venduto: pullover natalizio rosso in maglia morbida

In cima alle classifiche di Amazon, questo modello conquista per il suo rosso intenso. La trama lavorata e il pattern natalizio richiama subito l’atmosfera invernale. È il capo perfetto per i pranzi in famiglia senza rinunciare allo stile.



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Il più elegante: cardigan natalizio rosso con zip

Per chi ama lo spirito delle feste ma cerca un capo raffinato da sfruttare tutto l’inverno. Il rosso intenso illumina il viso con discrezione, mentre la pratica chiusura a zip aggiunge un tocco moderno. Sta benissimo sia con un paio di jeans sia sopra un abito nero.

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Il più divertente: maglione “Ugly Sweater” con luci LED

Vuoi farti notare alle cene con gli amici? Questo modello ironico con Babbo Natale e lucine integrate è imbattibile. Strappa un sorriso al primo sguardo e costa pochissimo grazie agli sconti del Black Friday.

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Il più economico: maglia natalizia

Sotto i 20 euro, questa proposta dolce e colorata è un vero affare. Il tessuto leggero è ideale da indossare in casa al caldo. È ottima anche come idea regalo last-minute per un’amica.

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Il set di coppia: maglioni coordinati per lui e per lei

Perfetti per scattare foto ricordo davanti all’albero. Questi pullover abbinati uniscono ironia e comfort in un unico acquisto. Con le offerte di oggi risparmi acquistando entrambi i pezzi.

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La scelta della redazione per la famiglia: set coordinati divertenti

La nostra chicca per il 25 dicembre veste mamma, papà e bambini allo stesso modo. Disponibile in tante taglie diverse, crea subito un effetto scenografico e per foto di famiglia che chiamano likes su tutte le piattaforme social. È un must-have da prendere al volo prima che finiscano le misure.

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