Il parka tecnico non rinuncia allo stile: quello di Helly Hansen è caldo, impermeabile e lo puoi acquistare a un prezzo interessante grazie al Black Friday

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Il parka in offerta con il Black Friday è il capo must dell'inverno

Con l’inverno ormai alle porte è il momento di scegliere il capospalla che ci accompagnerà nei prossimi mesi e che ci terrà al riparo dal freddo. Tra i brand diventati una garanzia contro freddo e pioggia c’è Helly Hansen e il suo parka Aden ora costa quasi la metà grazie alle offerte del Black Friday di Amazon attive fine al 30 novembre.

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Il parka Helly Hansen ti protegge dal freddo (senza rinunciare allo stile)

Il clima invernale è imprevedibile, tanto che nel corso della giornata non è raro che siamo colti da pioggia improvvisa, oppure dobbiamo metterci al riparo da raffiche di vento. Ecco, per affrontare il freddo serenamente come fanno i norvegesi, il parka Aden Helly Hansen è il nostro alleato.

Tra le caratteristiche che lo rendono l’acquisto da non farsi sfuggire durante il Black Friday, oltre al prezzo, ci sono:

Tecnologia Helly Tech che protegge dalle intemperie

Imbottitura termica e isolante

Vestibilità confortevole

Praticità per indossarlo quotidianamente

Design che si abbina facilmente a look sportivi e casual

Il freddo norvegese a volte può essere davvero difficile da affrontare, ecco perché Helly Hansen ha deciso di creare una linea di abbigliamento capace di proteggere dalle basse temperature con capi tecnici che non sacrificano lo stile, anzi lo mettono in primo piano.

Un esempio è proprio il parka Aden, oggi in offerta con il Black Friday, che si contraddistingue dagli altri giacconi invernali proprio per la sua silhouette slim e midi che non lo fa risultare ingombrante.

A renderlo così pratico è la tecnologia Helly Tech Protection che possiamo definire il punto di forza del marchio scandinavo. Grazie a questa caratteristica una volta indossato il parka avrai come una “corazza” che ti protegge da vento, pioggia e freddo, ma allo stesso tempo non rischierai di sudare perché è pensato per assicurare una buona traspirabilità.

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Perfetto per la città, puoi indossare il parka Aden anche in alta montagna perché ha una caratteristica extra: l’imbottitura PrimaLoft che trattiene il calore anche quando il freddo diventa pungente.

Il parka della Helly Hansen è il capospalla pensato per chi ha uno stile di vita pratico. Se la mattina non hai, o non vuoi perdere tempo a scegliere l’abbinamento giusto, con questo giubbotto non avrai problemi. Si abbina a look da lavoro, ma anche a quelli per il tempo libero.

Un aspetto che trova concordi tutti gli utenti che lo hanno acquistato e che hanno apprezzato in particolare la qualità dei materiali e delle finiture, mettendo in risalto la vestibilità del capo e il comfort che regala ogni volta che si indossa.

Perché il parka Aden è l’investimento del Black Friday?

Uno degli aspetti che mette d’accordo chi lo indossa è il suo design minimal che ci permette di inserirlo nella lista dei capi passepartout da indossare anno dopo anno.

Un altro dettaglio da non sottovalutare e che lo rende l’affare del Black Friday è l’imbottitura sintetica, perfetta per chi vuole materiali alternativi alla classica imbottitura in piuma.

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Come conservare il parka per farlo durare più a lungo

Un capo idrorepellente è pensato per durare nel tempo, ma comunque ha bisogno di alcune attenzioni per essere mantenuto in buone condizioni:

Lavalo quando è necessario per non indebolire i trattamenti idrorepellenti

Asciugalo completamente prima di riporlo per evitare cattivi odori

Appendilo su una gruccia per non deformare l’imbottitura.

Conservarlo in un luogo asciutto così non si formerà la muffa

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