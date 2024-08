Chi è Federico Zampaglione: curiosità e informazioni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Federico Zampaglione

Classe 1968, Federico Zampaglione è un regista, sceneggiatore, cantautore e frontman dei Tiromancino.

L’artista è stato legato per moltissimi anni a Claudia Gerini con cui, anche dopo la separazione, ha mantenuto un legame sia umano che artistico, collaborando al cinema in diversi lungometraggi.

La carriera fra musica e cinema

Federico Zampaglione è conosciuto soprattutto per aver fondato nel 1989 i Tiromancino, una band famosissima e autrice di brani indimenticabili. Una carriera iniziata nei club e proseguita sui grandi palchi.

“Non ero bravo a scuola – ha ricordato -, a 16 anni mio padre mi regalò una cassetta di Eric Clapton e rimasi folgorato. Poi mi portò a vedere Roberto Ciotti dal vivo, uscii dal locale dicendo: So cosa voglio fare”.

Il successo per il gruppo è arrivato grazie all’album “La descrizione di un attimo” che ha ottenuto enormi riconoscimenti da pubblico e critica.

In seguito è arrivato il singolo “Due destini” che è stato inserito all’interno della colonna sonora del film “Le fate ignoranti” del regista Ferzan Özpetek. Fra i singoli più famosi troviamo “Per me è importante”, “Imparare dal vento” e “Amore impossibile”.

Nel 2006 Zampaglione ha deciso di debuttare nel mondo del cinema, diventando regista. Il suo primo film si intitola “Nero bifamiliare” e ha fra i protagonisti proprio Claudia Gerini.

In seguito ha collaborato con numerosi artisti, da Noemi a Fabri Fibra, sino a Michele Bravi e Alessandra Amoroso. Senza mai abbandonare la passione per la regia e girando nuovi film come “Shadow” e “Tulpa”.

Federico Zampaglione, i film

Come regista di lungometraggi

2007 – Nero bifamiliare

2009 – Shadow

2013 – Tulpa – Perdizioni mortali

2021 – Morrison

2024 – The Well

Come regista di cortometraggi

2014 – Remember

2020 – Bianca

2020 – Bianca – Fase 2

Come regista di videoclip

2005 – Un tempo piccolo

2008 – Quasi 40

2011 – L’inquietudine di esistere

2015 – I nani

2016 – Piccoli miracoli

2023 – Due rose

Federico Zampaglione, canzoni e dischi

Album in studio

1992 – Tiromancyno

1994 – Insisto

1995 – Alone alieno

1997 – Rosa spinto

2000 – La descrizione di un attimo

2002 – In continuo movimento

2004 – Illusioni parallele

2007 – L’alba di domani

2010 – L’essenziale

2014 – Indagine su un sentimento

2016 – Nel respiro del mondo

2021 – Ho cambiato tante case

Album con brani riarrangiati

2018 – Fino a qui

Raccolte

2005 – 95-05

Album dal vivo

2008 – Il suono dei chilometri

Singoli

1995 – Amore amaro (BMG Ricordi)

1995 – Conchiglia (BMG Ricordi)

2000 – Strade (Virgin Records)

2001 – La descrizione di un attimo (Virgin Records)

2001 – Muovo le ali di nuovo (Virgin Records)

2001 – Due destini (Virgin Records)

2002 – Per me è importante (Virgin Records)

2002 – I giorni migliori (Virgin Records)

2003 – Nessuna certezza (con Elisa e Meg) (Virgin Records)

2004 – Amore impossibile (Virgin Records)

2004 – Imparare dal vento (Virgin Records)

2004 – L’autostrada (Virgin Records)

2005 – Un tempo piccolo (cover di Franco Califano) (Virgin Records)

2005 – Della stessa materia dei sogni (Virgin Records)

2005 – Tornerà l’estate (Virgin Records)

2007 – L’alba di domani (Virgin Records)

2007 – Angoli di cielo (Virgin Records)

2007 – Un altro mare (Virgin Records)

2008 – Il rubacuori (Deriva Records)

2008 – Quasi 40 (Deriva Records)

2010 – L’essenziale (Artist First)

2011 – Quanto ancora (Artist First)

2011 – L’inquietudine di esistere (con Fabri Fibra) (Artist First)

2014 – Liberi (Sony Music Italy)

2014 – Immagini che lasciano il segno (Sony Music Italy)

2016 – Piccoli miracoli (Sony Music Italy)

2016 – Tra di noi (Sony Music Italy)

2016 – L’ultimo treno della notte (Sony Music Italy)

2017 – Dove tutto è a metà (Sony Music Italy)

2018 – Due destini -18th Anniversary (con Alessandra Amoroso)

2018 – Noi casomai

2018 – Sale, amore e vento

2019 – Per me è importante

2019 – Vento del Sud

2020 – Finché ti va

2021 – Ho cambiato tante case

2021 – Cerotti

2021 – Er musicista (con Franco126)

2021 – Domenica

2021 – L’odore del mare (con Carmen Consoli)

2023 – Due rose (con Enula)

2024 – Puntofermo

Collaborazioni

2009 – Incomprensioni con Fabri Fibra

2009 – Cos’è normale con Zero Assoluto

2012 – Uomo d’acciaio con Ion ed Er Gitano

2017 – L’amore mi perseguita con Giusy Ferreri

2019 – Per quel che ne so con Tormento

La vita privata di Federico Zampaglione

Federico Zampaglione ha vissuto una lunga e intensa storia d’amore con Claudia Gerini. I due si sono conosciuti nel 2014 sul set della clip di “Amore impossibile”. All’epoca l’attrice si era separata da poco dal manager Alessandro Enginoli, mentre Zampaglione era tornato single dopo l’addio alla storica fidanzata.

La coppia ha avuto una figlia, Linda, mentre Zampaglione ha costruito un ottimo rapporto con Rosa, la primogenita di Claudia Gerini. Nel 2016 i due si sono separati, ma sono rimasti in ottimi rapporti.

Oggi Zampaglione è sposato con Giglia Marra, attrice conosciuta per caso nella Capitale. “Ci siamo incontrati a Roma, in un locale – ha svelato lei -. Io ero con la mia amica Anna, che è una sua fan scatenata. Appena l’ha visto, mi ha trascinato di forza davanti a lui e obbligato a scattarle una foto in posa col suo idolo. Anna è uno schianto, io ero imbarazzatissima: eppure Federico ha scelto me, forse per la timidezza”.

Giglia ha costruito un ottimo rapporto con Claudia Gerini. Zampaglione ha spesso parlato della sua famiglia allargata e di come sia riuscito a mantenere un legame stupendo con l’ex compagna.

“C’è più consapevolezza, più spontaneità – ha rivelato il cantante e regista -. Se non hai capito certi meccanismi, l’amore lo complichi fino a rovinarlo. L’esperienza aiuta […] Dietro c’è un mare di lavoro, dolori, milioni di accortezze. Sono donne meravigliose e intelligenti, però io avrei potuto comunque combinare un disastro. Una famiglia allargata, con mia figlia felice: è una delle cose più belle che sono riuscito a realizzare”.

Altezza e segno zodiacale

Federico Zampaglione è nato il 29 giugno dunque è del segno del Cancro. Come tutte le persone nate sotto questo segno il cantante ha un forte attaccamento alla famiglia e alla casa, oltre ad una spiccata sensibilità.

Le persone del segno zodiacale del Cancro proteggono la memoria e considerano essenziale la fedeltà. Hanno un animo introverso e la grande tendenza ad alternare vari stati d’umore.

Federico Zampaglione è piuttosto attivo su Instagram e Facebook. Sui social racconta le sue giornate, ma soprattutto i nuovi progetti. Anche se ha le idee ben chiare riguardo la comunicazione su questi mezzi.

“Siamo bombardati: violenza, tutti che vogliono venderti qualcosa, fuffa-guru che vogliono insegnarti la vita. L’individuo si perde in un mare magnum di informazioni. Si chiede: vabbè, ma io dove devo andare? Serve un porto nella tempesta, che sia un libro, un amore, un cane come nel video della canzone”.

“Il mio porto è la famiglia, i miei film, le mie canzoni. Lì dentro sto bene, mi sento protetto, esce il meglio di me. Ma i punti fermi si costruiscono con sacrifici, perché prima li devi individuare, poi difendere, o svaniscono. E difendere ciò in cui credi ha un prezzo salato”.