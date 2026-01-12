TÄRA, Mezzaluna è il nuovo singolo del talento italiano d’origine palestinese

Esce venerdì 16 gennaio il nuovo singolo dell’artista italo-palestinese TÄRA: un brano pop e R&B che parla di radici e identità

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Alessia Barontini TARA

C’è una nuova voce femminile che sta facendo parlare di sé nel panorama musicale italiano ed è quella di TÄRA, cantante italo-palestinese che alle sonorità pop contemporanee e R&B mescola sapientemente la sua cultura mediorientale. Negli ultimi tempi si è fatta notare per un modo molto personale di raccontare sé stessa e le proprie radici attraverso la musica e il 16 gennaio, con l’uscita del nuovo singolo Mezzaluna, aggiunge un altro tassello a un percorso che vuole essere un punto di incontro, un ponte, fra le due culture.

Chi è TÄRA: il percorso di una voce simbolo

TÄRA, all’anagrafe Tamara Al Zool, è nata in Italia da genitori palestinesi. La sua storia personale è diventata il motore di un progetto artistico che dialoga costantemente tra tradizione e modernità, tra cultura levantina e italiana e proprio per questo è diventata ben presto il simbolo delle seconde generazioni in Italia. Dopo aver conquistato il pubblico sui social network, nel 2024 è stata scelta da Spotify come volto di playlist come Fresh Finds Italia e Anima R&B.

Nello stesso anno ha partecipato al programma EQUAL di Spotify Italia Donne a tutto volume, entrando nella raccolta Best of EQUAL Italia 2024 e affermandosi tra le nuove protagoniste femminili della scena musicale. Sempre nel 2024 ha preso parte alle selezioni di X Factor Italia, portando sul palco un mix culturale ancora poco raccontato nel mainstream italiano.

Il 2025 è stato invece un anno di consolidamento, segnato dall’Araba Fenice Tour, che ha anticipato l’uscita del primo progetto discografico completo previsto in questo 2026 appena iniziato – e preceduto dal singolo Mezzaluna. Proprio con quest’ultimo TÄRA conferma una direzione artistica chiara e personale, pronta a lasciare il segno in modo ancora più significativo.

Mezzaluna, un racconto di identità sospese

Mezzaluna (Troppo Records/Sony Music) nasce da un vissuto personale ma parla a molti. Il singolo affronta il tema dell’identità di chi cresce sospeso a metà, immerso in più culture, senza sentirsi mai completamente parte di una sola. È la storia di radici custodite a distanza, di viaggi che diventano ritorni, poi di nuovo partenze e ancora ritorni. Di estati che sembrano condensare una vita intera ed emozioni che dividono il cuore a metà. Un racconto intimo, che più intimo non si può, ma allo stesso tempo collettivo, che trova forza proprio nella sua delicatezza e riesce a parlare ai tanti ragazzi di seconde e terze generazioni che ritrovano in esso le stesse sensazioni.

Alessia Barontini

Il titolo non è solo evocativo ma ha un riferimento ben preciso. La mezzaluna è infatti l’Hilal, la luna che segna l’inizio del Ramadan nella tradizione islamica, simbolo di rinascita e nuovi inizi, di rinnovamento. È anche la stessa luna che può essere osservata da luoghi diversi del mondo, che ricorda a tutti noi che esiste sempre un punto di contatto, anche nella distanza che a volte sembra incolmabile. Ma il riferimento è anche alla Mezzaluna Fertile, terra d’origine della famiglia dell’artista e da troppo tempo teatro di guerre e sofferenza.

Musicalmente Mezzaluna intreccia sonorità arabo-pop con influenze R&B e pop contemporanee ed è proprio questo mix potentissimo che riesce a costruire un ponte in grado di riflettere perfettamente il messaggio del brano. La voce di TÄRA accompagna l’ascoltatore in un percorso di riconoscimento e appartenenza, trasformando la canzone in un vero e proprio manifesto per chi non si è mai sentito rappresentato e oggi trova una parola capace di raccontarlo.

