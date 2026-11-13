La Ruota della Fortuna, la chiamata stellare di Gerry Scotti: “Marini, esci dal corpo di Samira”

IPA Samira Lui

Gerry Scotti apre La Ruota della Fortuna di venerdì 13 novembre rassicurando tutti sul calendario e si ritrova a nominare Valeria Marini. È bastato uno “stellare”, richiesto da lui stesso mentre la nuova campionessa Lucia da Belluno aspettava di giocare la Ruota delle Meraviglie.

Samira fa lo “stellare” e Gerry ringrazia Valeria Marini

Quando annuncia i cambiamenti in arrivo alla Ruota delle Meraviglie, Gerry anticipa che con l’Extreme i premi diventeranno “stellari”. Gli viene in mente Valeria Marini e chiede a Samira di dirlo con la sua voce. Lei lo accontenta e lui risponde “Grazie, Valeria, grazie”, come se a parlare fosse stata proprio la showgirl che si trova dentro la Casa pronta per la diretta. Fa anche notare che al centro della ruota c’è una stella, per chi bada a queste cose, poi ritiene che Valeria sia rimasta abbastanza. “Marini, esci dal corpo di Samira”, dice prima di tornare al tabellone.

All’inizio della puntata, a proposito di superstizioni, il conduttore aveva raccontato che durante un allagamento l’unica cantina del suo palazzo rimasta asciutta era stata proprio la sua, la numero 13. Poi ha salutato Nella, elegantissima in platea per festeggiare i suoi 98 anni, sostenendo che erano andati a scuola insieme.

Lucia fa quasi tutto da sola, a Cosimo il tabellone del jackpot

Lucia, insegnante di Belluno che prepara online gli studenti ai test di Medicina, fa suoi i primi 4.500 euro con il serpente corallo, dopo aver chiamato la B di Belluno proprio quando le mancava la parola “bande”. A Samira viene in mente un’amica di Bologna che, racconta, se n’era ritrovato uno sul divano, forse arrivato con il condizionatore. Gerry, che di quella storia si fida il giusto, propone una specie diversa, il “serpente calippo”. Nella filastrocca che dovrebbe aiutare a riconoscere i serpenti i due riescono a tirare in ballo pure il Milan.

Con Apnea di Emma Marrone Lucia ci mette un po’ meno e sui social indovina “Non si distingue più il vero dal falso”. Gerry, vedendola pronta a tentare la soluzione, fa in tempo a dire “Avvisate la famiglia”, con la mamma di Lucia già lì in studio. Si fa avanti anche Cosimo, ingegnere edile di Manduria trasferito a Milano, che indovina il tabellone sul polso. Nel maialino ci sono 54.500 euro e per incassarli gli serve il titolo di campione.

La campionessa uscente era tornata in studio con 116.000 euro. La sera prima, dopo due risposte sbagliate, aveva detto “Speravo di fare meglio” e poi nell’ultima busta aveva trovato 100.000 euro. Per la vincita ha in mente corsi di formazione e qualche lavoro a casa, tanto che a sentire Gerry ormai il programma è convenzionato con chi si occupa di mutui e ristrutturazioni. Stavolta deve aspettare la manche Express per risolvere un tabellone, quello sul cambio di taglio di capelli.

Lucia vince 39.200 euro e la Fiat 600 resta in palio

A decidere la gara è il tabellone del Precisino. Lucia indovina “Trova sempre da ridire su ogni cosa” e diventa campionessa con 39.200 euro. Può portarsi a casa anche la Fiat 600, di cui ha conquistato lo spicchio, se indovina tutti e tre i tabelloni della Ruota delle Meraviglie. L’argomento è il palazzo e la macchina le sfugge già al primo tentativo, quello sugli appartamenti. Gerry le dice di fare un bel respiro e di pensare alla prossima risposta.

Lucia si blocca anche sul secondo tabellone, quello di Palazzo Reale, e al terzo le sfugge Palazzo Vecchio a Firenze. La busta rossa abbinata a quella soluzione conteneva 100 euro, mentre nelle altre due ce n’erano 1.000 e 15.000. L’auto resta in palio per la sera dopo, quando Lucia tornerà a giocare da campionessa.