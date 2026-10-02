Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages La giacca di pelle è il must della Paris Fashion Week

L’autunno è ufficialmente iniziato e a dircelo non è solo l’aria frizzantina che si respira al mattino o le giornate più corte, ma la Paris Fashion Week. Fuori dalle sfilate, la capitale francese ha consacrato il marrone come tonalità di riferimento.

Una vera e propria dichiarazione di stile che passa attraverso un capo insospettabile: la giacca di pelle. Per anni ingabbiata in un cliché che la voleva fasciante e rigorosamente nera, questo autunno ha deciso di liberarsi di questa etichetta e di esplorare nuove possibilità, iniziando proprio dal marrone e da tutte le sue sfumature. Una versione diversa dal solito, che passa anche attraverso una rilettura del taglio e dello stile della leather jacket.

La rivincita del marrone

Che il marrone questo autunno sarebbe stato il colore di riferimento lo avevamo sospettato osservando alcuni look delle celebs, come ad esempio quello di Selena Gomez a Venezia, che si è presentata con un total brown che era un concentrato di coolness in ogni centimetro. Questa nuance si è voluta prendere la sua rivincita e ha scelto di farlo attraverso la giacca di pelle, che torna a fare capolino nel nostro outfit ogni autunno perché è un capo che, stagione dopo stagione, continua a conquistare le fashioniste grazie al suo fascino intramontabile.

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La settimana della moda parigina, però, non si è limitata a virare verso il semplice marrone, ma ha esplorato un’intera palette di sfumature, dalle più intense alle più calde. Sì, perché sui front row è stato il marrone cioccolato a tenere banco, con le sue sfumature dal cioccolato fondente a quello al latte, a cui hanno fatto seguito anche il marrone cognac, il color castagna o il caramello. Insomma, una serie di nuance accomunate da tonalità avvolgenti, capaci di far venire subito voglia di infilarsi una giacca di pelle.

La leather jacket questo autunno cambia pelle

Alla Paris Fashion Week non abbiamo solo assistito a un cambio di colore della giacca di pelle, ma anche a un’evoluzione dei volumi e della silhouette. Dopo aver abbandonato il tradizionale nero, la leather jacket ha deciso anche di cambiare forma, aprendosi a varie soluzioni.

Ovviamente il modello biker resta in testa con tutto il suo animo rock, ma viene affiancato dalle giacche di pelle che con il loro taglio over e le spalle scese, prendono spunto dal guardaroba maschile. Molto street style, invece, è la versione che strizza l’occhio al bomber, con le sue linee morbide, oppure quella più formale che si rifà al classico blazer.

La giacca di pelle marrone rende i look meno prevedibili

La vera novità della settimana della moda di Parigi? Il marrone dimostra che la leather jacket può conservare il carattere grintoso tipico della pelle, assumendo però un mood più morbido in sintonia con l’atmosfera autunnale che punta su capi cozy e avvolgenti. Inoltre il marrone funziona benissimo sempre: la giacca di pelle dà il meglio di sé in un outfit monocromatico che gioca con le sfumature ton sur ton, perché crea un effetto stratificato davvero interessante.

Il marrone è sorprendentemente versatile anche con i contrasti, prova ad abbinarlo a un maglione crema o panna, a un paio di jeans, e persino a una gonna o a un vestito grigio oppure a capi nelle tonalità più accese del mattone e del bordeaux. L’effetto chic è assicurato.

Le leather jacket da provare questo autunno

La giacca di pelle marrone può trasformare anche il look più semplice e online si trovano diversi modelli da scegliere in base al proprio stile, dal biker più grintoso alle silhouette oversize.

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