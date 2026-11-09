Una giacca “Chanel” per vedere meglio, la tecnologia degli studenti aiuta gli ipovedenti

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123RF Giacca in stile Chanel

Una catenella sottile, nascosta all’interno dell’orlo. È questo il segreto della giacca Chanel, il dettaglio che la fa cadere dritta e composta a ogni passo. Mademoiselle Coco presentò quel modello a Parigi il 5 febbraio 1954, a settantun anni, nel giorno del suo ritorno in passerella. Da allora il tweed più amato della moda ha attraversato decenni, sfilate e guardaroba di mezzo mondo, restando sempre attuale.

Più di settant’anni dopo, in un’aula della Calabria, un gruppo di ragazzi ha deciso di affidare a quella stessa giacca un secondo segreto. Questa volta rimane in una tasca, ed è fatto di sensori. Lo hanno messo a punto gli studenti dell’IIS L. Palma Green Falcone Borsellino di Corigliano-Rossano, con l’idea tenerissima di aiutare una persona ipovedente a muoversi con più sicurezza.

Giacca Chanel per ipovedenti, come nasce il capo con i sensori in tasca

Tutto ha preso forma dal tailleur più famoso di sempre. Le ragazze e i ragazzi del corso Sistema Moda hanno ripensato il modello partendo dal disegno scegliendo i tessuti, studiando le proporzioni, provando e riprovando le misure finché la giacca risultava bella da guardare e comoda da portare per tutta la giornata. Ogni dettaglio doveva restare fedele allo spirito di Coco, fatto di linee pulite, eleganza discreta e movimenti liberi.

Poi il testimone è passato ai compagni di Elettronica ed Elettrotecnica. Loro hanno costruito un piccolo congegno elettronico, così discreto da sparire dentro la tasca. I sensori raccolgono informazioni su ciò che circonda chi indossa la giacca e le trasformano in piccoli avvisi, una specie di impulso che suggerisce dove andare e cosa c’è vicino.

Da fuori si vede soltanto una bella giacca, perfetta per l’ufficio o per una cena con le amiche. Intanto, in tasca, c’è un alleato che lavora per chi la porta. La tecnologia indossabile, qui, ha il garbo di un accessorio d’alta moda.

Moda inclusiva e fashion tech a scuola, la lezione di Corigliano-Rossano

Il progetto arriva quindi dall’incontro di due classi che di solito lavorano su piani diversi e che si sono sedute allo stesso tavolo. Hanno dovuto ascoltarsi, trovare parole comuni, sbagliare e rimediare insieme. È così che prende vita la moda inclusiva, con la persona che torna finalmente al centro.

Per i ragazzi è stata anche una palestra preziosa. Hanno imparato a ragionare per soluzioni, a curare i dettagli e a fidarsi del lavoro degli altri. Sono doti che il fashion tech cerca sempre di più, perché il settore cresce proprio dove abiti e dispositivi lavorano in sinergia.

La dirigente scolastica Cinzia D’Amico vede in questo lavoro l’immagine della scuola che desidera: un luogo dove quello che si studia sui libri prende forma tra le mani, attraverso il confronto costruttivo. Secondo lei, gli indirizzi tecnici offrono ai ragazzi un mestiere concreto, fatto di progetti, tecnologia e gioco di squadra.

Una mattina qualunque, una donna infila la giacca ed esce di casa. Davanti a lei c’è un marciapiede che i suoi occhi leggono a fatica. Prima un gradino, poi i tavolini di un bar e infine l’incrocio in fondo alla via. Dalla tasca arriva un piccolo avviso, poi un altro, e il passo si fa più sicuro. In Italia sono circa un milione e mezzo, secondo le stime più citate, le persone ipovedenti che conoscono mattine così. Mademoiselle Coco cuciva una catenella nell’orlo per dare alla giacca il suo portamento. A Corigliano-Rossano un gruppo di ragazzi le ha affidato un compito ancora più bello: accompagnare chi la indossa fuori dalla porta, a testa alta.