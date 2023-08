Mangiatoie per uccellini: 5 irresistibili idee fai da te

Fonte: iStock Mangiatoia per uccellini fai da te: le idee più originali

Amate gli uccellini e vi piace prendervene cura nel vostro giardino o in terrazzo? Potreste dedicarvi alla realizzazione di una mangiatoia per offrire un po’ di cibo a queste simpatiche creaturine quando più ne hanno bisogno. In inverno, ad esempio, è per loro difficile trovare da mangiare: con un po’ di fantasia e qualche consiglio giusto, fornirete agli uccellini un posticino tranquillo dove riposarsi e rifocillarsi. Vediamo insieme qualche idea originale per una mangiatoia fai da te.

Mangiatoia fai da te: come fare

Perché realizzare delle mangiatoie per gli uccellini con le vostre mani? Sono un prezioso aiuto per i nostri amici con le ali e possono essere anche delle occasioni di riciclo. Infatti, sebbene in commercio se ne trovino di tantissimi modelli (alcuni davvero graziosi e perfetti per arredare un angolo verde), la soddisfazione di crearne una da soli è impagabile. E poi potete approfittare di questa opportunità per riciclare un po’ di materiali che avete in giro per casa e non sapete in che modo usare: farete del bene non soltanto agli uccellini, ma anche all’ambiente.

Mangiatoia con una bottiglia di vetro

Partiamo da un progetto semplicissimo, che non richiede davvero alcun tipo di abilità manuale. Vi basterà soltanto riciclare una vecchia bottiglia di vetro: riempitela di semi o di mangime specifico per uccellini, quindi rovesciatela al di sopra di un piattino (va benissimo anche il fondo di una bottiglia di plastica tagliato e accuratamente limato, per eliminare il bordo tagliente). In questo modo, il cibo uscirà pian piano e rimarrà protetto dalla pioggia fin quando non servirà davvero.

Ora non vi resta che legare la bottiglia con dei cavi metallici ad un pezzo di legno a forma di L, facendone passare uno attorno al collo e uno a pochi centimetri dal fondo. Aggiustate l’altezza della bottiglia in modo che il piattino poggi sul legno. Completate il lavoro appendendo la vostra mangiatoia fai da te al muro, ad un albero o alla staccionata del giardino utilizzando un gancio e dello spago. I vostri piccoli amici piumati vi ringrazieranno con dolci melodie al mattino.



Mangiatoia con una bottiglia di plastica

La plastica è uno dei materiali più inquinanti che vengono utilizzati quotidianamente, e probabilmente anche voi avrete decine di bottiglie da riciclare che non sapete come impiegare. Potete ricavarci delle bellissime mangiatoie per ospitare tanti uccellini in cerca di cibo. Come fare? È davvero semplice: praticate dei fori lungo le pareti della bottiglia e inseritevi alcuni vecchi cucchiai di legno, facendo in modo che passi da parte a parte. Quindi riempite la bottiglia con il mangime: i semini fuoriusciranno dai buchi, andando a depositarsi sulla parte concava dei cucchiai.

Prendete ora il tappo della bottiglia e praticatevi un foro. Al suo interno, fate passare uno spago piuttosto lungo e chiudetelo con un nodo, affinché non esca dal tappo. Chiudete la bottiglia saldamente, quindi annodate lo spago al ramo di un albero e lasciatela penzolare. Ben presto si riempirà di uccellini, portando gioia e allegria nel vostro giardino. Inoltre, quando il cibo è quasi finito, non dovrete far altro che svitare il tappo e provvedere a riempire di nuovo la mangiatoia.

Mangiatoia con le bucce d’arancia

Se amate le arance, non gettate le scorze tra i rifiuti della cucina: ci sono tanti modi per riciclarle, anche semplicemente mettendole nel camino per diffondere il loro aroma agrumato in tutta casa. Ma, con un po’ di attenzione in più, potete persino usarle come mangiatoia. L’ideale, in questo caso, sarebbe usare le bucce di arance spremute: sono infatti ancora intere e tagliate a metà, perfette per accogliere dei gustosi semini.

Con un cucchiaino, scavate bene le mezze arance per eliminare ogni residuo della polpa, quindi bucatele al centro con un bastone di legno e disponetele verticalmente ad almeno 15/20 centimetri di distanza. Ora riempite le scorze con il mangime e poi appendete il bastone al ramo di un albero, aiutandovi con dello spago. Se volete realizzare una mangiatoia unica di dimensioni più grandi, potete invece usare la buccia di una zucca, anch’essa tagliata a metà e svuotata.

Mangiatoia con una tazza da tè

Se in giro per casa avete un vecchio servizio da tè che non usate più, o di cui sono rimasti solo pochi pezzi, ecco l’idea che fa per voi. Prendete una tazza e riempitela con del mangime per uccellini, quindi posizionatela sul suo piattino e lasciate che qualche semino cada su di esso, per attirare i vostri amici con le ali. Potete semplicemente posizionare la tazza su una mensola o su un muretto in giardino, oppure provare ad appenderla ad un albero. In quest’ultimo caso, dovrete incollare dello spago in tre punti sotto la superficie del piattino, per poi legarli insieme in alto con un bel nodo e posizionare il tutto su un gancio.

Mangiatoia con gli stecchi dei gelati

La stagione estiva sta per giungere al termine e volete creare una mangiatoia fai da te per accogliere gli uccellini, in vista dell’autunno. Ebbene, è il momento di darvi da fare… con i gelati! Se riuscirete ad accumulare un buon numero di bastoncini di legno (sono perfetti quelli dei ghiaccioli o dei cremini), avrete il perfetto materiale di recupero per realizzare un vassoio su cui sistemare il mangime. In questo caso, dovrete armarvi di pazienza e di una pistola per la colla a caldo, quindi dovrete avere un minimo di abilità manuali.

Come procedere? Lavate bene gli stecchi dei gelati e fateli asciugare completamente. Poi preparate la base della vostra mangiatoia, incollando 15/20 bastoncini in piano, uno accanto all’altro. Ora potete iniziare a costruire il recipiente in cui andranno sistemati i semini. La prima cosa da fare consiste nell’incollare un bastoncino su due lati opposti della base. A questo punto, incollatene altri due sugli altri lati, poggiandoli però non sulla base, bensì sulle estremità degli stecchi che avete posizionato in precedenza.

Continuate così, in senso alternato, finché non avrete un recipiente di almeno 6/7 centimetri di profondità. Una volta finito, incollate un paio di bastoncini sulla base in modo che sporgano dalla mangiatoia, per offrire un punto d’appoggio agli uccellini. Ora potete decidere se lasciarla così o dipingerla, per dare un tocco di colore al vostro giardino. Per concludere, legate dello spago ai quattro angoli della mangiatoia e appendetela al ramo di un albero.