Seggiolino auto bimbi: perché usarlo sempre

Mamma Blogger, stop. Annata 1977, stop. Razza Caucasica, come direbbero in un poliziesco americano, stop. Status pro-tempore molto incasinata, stop.

Che sia per le lunghe vacanze estive o per i brevi tragitti in città, la macchina è il mezzo di trasporto più usato dalle famiglie che opta spesso per un viaggio in auto con i bambini, per ragione di prezzo, e di comodità per cui è sempre bene ricordare l’importanza del seggiolino auto per i più piccoli. Purtroppo, sono ancora tante le famiglie che mostrano un atteggiamento troppo leggero sull’uso di un buon seggiolino auto per i propri bambini eppure ormai è noto il perché usarlo, anche per brevissimi spostamenti.

In questo articolo, ripasseremo le regole fondamentali che riguardano il seggiolino auto: perché usarlo, cosa dice la legge, ed i diversi tipi a seconda della fascia di età.

Seggiolino auto, perché usarlo sempre: qualche numero

Relativamente moderna è la normativa che ha introdotto l’obbligatorietà del seggiolino auto per i bambini, indipendentemente dalla proprietà del veicolo. Nel 1992, infatti, ogni italiano che portasse a bordo un bambino della propria auto, di proprietà o in noleggio nulla cambia, doveva acquistare un seggiolino auto. Eppure ci abbiamo messo tempo per capire, perché è importante usarlo, come del resto fu per le cinture di sicurezza.

È innegabile affermare che, senza alcun dispositivo di protezione, senza usare la cintura di sicurezza per i bambini, anche il più piccolo dei tamponamenti è potenzialmente letale per i nostri figli. E, per chi fosse scettico, non c’è un incedente arrivato sino alla nostra cronaca, che non ricordi come quel tale bambino non sia deceduto o sia stato gravemente ferito, a causa di un seggiolino auto mai allacciato o mal posizionato, se non addirittura in sua totale mancanza.

Dunque ecco perché usare sempre il seggiolino auto per i nostri bambini, ovviamente correttamente posizionato ed allacciato: gli incidenti stradali rappresentano a prima causa di morte, in età infantile, ad oggi, in Italia. Secondo un indagine dell’Anas, il 49% dei bambini viaggia in auto senza seggiolino auto o senza ad essere ad allacciato ad esso.

Inutile pensare di poter proteggere nostro figlio tenendolo in braccio, in quanto, in caso di impatto sarà impossibile trattenerlo. Con l’uso dei seggiolini, invece, tutto cambia, riducendosi del 90% il rischio di morte.

Nei viaggi in auto, dobbiamo sempre avere a mente che la sicurezza dei nostri figli viene prima di ogni cosa, aver acquistato un buon seggiolino auto, avere l’occorrente per il primo soccorso dei bambini, rispettare il codice della strada, essere prudenti, farà la differenza. Tra l’altro, daremo ai nostri figli il buon esempio, egli/ella imparerà l’importanza del rispetto delle regole.

Seggiolino auto: cosa dice la legge

Non è solo una questione di buon senso e di responsabilità, assicurare nostro figlio nel corretto seggiolino auto, prima di metterci in moto. Affatto. È quanto prevede il codice della strada che non ci dà un consiglio ma prescrive quello che deve essere il nostro comportamento, in mancanza del quale, oltre a mettere in pericolo nostro figlio, la prima conseguenza sarà aver commesso un illecito. Dunque, in mancanza di un seggiolino auto o qualora esso ci fosse ma il bambino non viaggiasse allacciato, noi saremo punibili a norma di legge.

L’articolo 172 del Codice della Strada, il decreto legislativo. n. 150/2006 e la normativa europea prevedono l’obbligatorietà del seggiolino auto omologato per altezza e peso del bambino, sino al 1.50 cm di altezza o, in mancanza, sino al compimento dei 12 anni.

Non solo, la legge del 2018 n. 117 ha introdotto un ulteriore obbligo: l’istallazione del dispositivo anti-abbandono per i bambini al di sotto dei 4 anni di età. Esso serve per evitare che il bambino venga lasciato in auto, dimenticato dai genitori, cosa che purtroppo è avvenuta più volte portando al decesso dei bambini. È possibile acquistarlo a parte o comprare un seggiolino al quale esso sia integrato. Grazie al dispositivo anti abbandono, qualora, malauguratamente, il genitore dimentichi il bambino in auto, esso lancia un allarme ai numeri di telefono abbinati, fino a quando non si torni in auto e si tolga il piccolo dal seggiolino. La sua obbligatorietà è stata resa necessaria a causa di episodi particolarmente tragici che hanno avuto una conclusione piuttosto amara sulla vita di alcune famiglie.

In caso di violazione, è prevista una sanzione che può arrivare sino ad oltre 300€, e la decurtazione dei punti sulla patente. Sanzione amministrativa anche in caso di mancanza di un dispositivo anti-abbandono integrato od acquistato a parte, mentre in caso di recidiva si arriva alla sospensione della patente sino a 2 anni.

Seggiolino auto: i tipi per fascia di età

La legge non prevede solo l’obbligatorietà del seggiolino auto, ma esplicita anche di diversi modelli che saranno necessari man mano che il bambino cresca. Ovviamente, ci sono anche casi di bambini particolarmente alti, fisicamente più grandi rispetto alla media, per cui sarà anche il peso del bambino a fare la differenza e a guidarci nell’acquisto.

Per esso, e viste le possibili modifiche normative, si rimanda sempre ai consigli del rivenditore che potrà aiutarci a capire cosa dovremo acquistare, di volta in volta, come anche potrà ben consigliarci sull’istallazione, qualora non si possa contare su un video tutorial ( a dire il vero essi sono assai numerosi e caricati dalle stesse aziende che producono i seggiolini) per il marchio ed il modello comprato.

Al momento in cui si scrive, ecco i diversi tipi di seggiolini auto per fascia di età:

gruppo 0+ per i neonati, ed in genere, salvo alcuni modelli, sono adatti entro i 9 mesi

gruppo 1 per i bambini dai 9 mesi ai 4 anni

gruppo 2 e 3 dai 3 anni circa sino ai 12 anni

Oltre ai seggiolini auto ci sono anche le alzatine, più economiche, più facili da trasportare da un’auto ad un’altra ma certamente meno sicure. Spesso, si opta per queste per le auto con le quali non facciamo lunghi tragitti e che prendiamo meno frequentemente come quella dei nonni o della babysitter, per ragioni anche di costo.

La normativa consente l’utilizzo delle alzatine purché i bambini dai 5 ai 12 anni, ma purché siano correttamente allacciati con la cintura di sicurezza.

Per chi viaggia molto in auto, sempre meglio preferire il seggiolino all’alzatina, in termini di sicurezza, esso rappresenta una garanzia in più. Sappiamo che non tutti i bambini amano rimanere ancorati al seggiolino e che per noi genitori può diventare dura tenere il pugno di ferro ma dobbiamo farlo per la loro sicurezza. Piuttosto, cediamo su qualche bel cartone animato da far guardare sul tablet, anche qualcuno in più rispetto al solito, ma non sulla libertà di muoversi in auto.

Seggiolino auto: cosa dobbiamo sapere

Quando acquistiamo un seggiolino auto, oltre ad esso, tanti sono gli accessori che ci saranno utili. Non lesiniamo su questi, non facciamolo per due motivi: la sicurezza dei nostri figli non ha prezzo: il seggiolino auto non danneggiato potrà essere usato anche dai fratellini/sorelline come anche gli altri accessori.

Ecco alcune cose da sapere, circa il seggiolino auto: