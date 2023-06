Cosa non può mancare in un kit di primo soccorso per bambini

Mamma Blogger, stop. Annata 1977, stop. Razza Caucasica, come direbbero in un poliziesco americano, stop. Status pro-tempore molto incasinata, stop.

Che sia da portare con sé o che da tenere a casa, quando i figli sono piccoli, è necessario disporre di un kit di primo soccorso per i piccoli incidenti che possono accadere facilmente. Infortuni domestici, cadute al parco, dalla bicicletta, dal monopattino, o semplicemente giocando con carta e forbici, possono creare ferite che, da banali, potrebbero comportare conseguenze poco piacevoli se non prontamente curate.

Ognuno di noi può costruirsi il proprio kit di pronto soccorso per bambini con i prodotti che ritiene necessari in base all’età del piccoli, alle attività che frequentano, allo stile di vita ed agli incidenti più frequenti. Ci sono, ad ogni modo, dei prodotti base che vanno bene per la maggioranza dei casi, sia fuori che dentro casa, e che conviene acquistare quanto prima, soprattutto qualora si stiano per organizzare le valigie delle vacanze o non si abiti accanto ad una farmacia.

Il kit di primo soccorso da portarsi sempre dietro

Se un tempo le nostre mega borse erano popolate da kit di bellezza, pochette per rifare il trucco, spazzolarsi i capelli et similia, le cose sono cambiate rapidamente, al primo vagito. Le nostre borse, perennemente a tracolla per poter inseguire nostro figlio che scorrazza in giro, saranno sempre più popolate da prodotti dedicati dedicati alla prole. Che sia per cambiare il pannolino o per il primo soccorso dei piccoli.

Sono due le cose che non devono mai mancare nelle nostre borse, per soccorrere il bambino che potrebbe cadere: qualche cerotto e qualche garza imbevuta di disinfettante. Considerate le dimensioni di questi prodotti, non abbiamo bisogno di avere una pochette ad hoc ma potranno essere infilati tranquillamente in una taschina del nostro porta tessere o portafogli. In questo modo, anche nei casi in cui cambieremo borsa, eviteremo di dimenticarli.

Per i cerotti, meglio sempre fornirsi di un paio per ogni dimensione. Sappiamo bene che, in caso di piccoli taglietti od escoriazioni, il cerotto può diventare anche una coccola, se presenta disegni dei cartoni animati (siamo consapevoli di come un cerotto di Frozen possa far passare un dolore lancinante, sino ad un minuto prima!).

Le garze imbevute di disinfettante sono particolarmente utili quando le ferite sono più aperte e se il bambino è caduto sporcandosi con la terra. Prima di applicare il cerotto, queste garze monouso, acquistabili in farmacia in piccole scatole, sono un necessario accorgimento, nell’attesa di rientrare a casa e fare una pulizia più accurata, se necessaria. Se avessimo la possibilità, sarebbe bene mettere dentro la borsa anche un prodotto per la puntura degli insetti, soprattutto durante la bella stagione.

Ultimo consiglio è quello, di tanto in tanto, di verificare quante garze e cerotti abbiamo con noi. Sovente capita di prestare il nostro kit di pronto soccorso a qualche altro bambino ferito durante i giochi all’aperto tipici dei bambini, ed il rischio è poi esserne sprovvisti al momento giusto.

Il kit di primo soccorso per bambini, in auto

Che si prenda l’auto per andare in vacanza con i bambini o per percorre tragitti più brevi, ci sono cose che dobbiamo portare con noi, nel caso si debba intervenire con una primissima forma di pronto soccorso per bambini.

In questi casi, l’ideale sarebbe creare una piccola borsetta, da mettere nel cruscotto dell’auto o nella tasca dello sportello del passeggero. In questo modo, preparata una volta, l’avremo sempre a disposizione, senza rischio di dimenticarla. Di tanto in tanto, sarà nostra cura verificarne lo stato e la quantità dei prodotti necessari inseriti nel nostro kit di soccorso per i bimbi.

In questo caso, cerchiamo di dotarci di una scatolina di metallo nella quale inserire garze imbevute e cerotti, poi sarà necessario acquistare delle salviettine umidificate, di quelle che usavamo per i cambi del pannolino. Esse risultammo utili quando non abbiamo dell’acqua. Successivamente, per i casi di bambini che soffrono l’auto, ed alcuni di loro hanno mal di auto anche per piccoli tragitti in città, compriamo dei sacchetti per il vomito e delle pillole per evitare la nausea.

Quindi, ricapitolando, ecco il nostro kit di primo soccorro, in auto:

borsa/pochette cerotti disinfettante sacchetti per il vomito pillole per la nausea

Kit di primo soccorso da tenere in casa

Se i primi tempi, qualunque mamma e papà potrebbe testimoniarlo, in casa non manca nulla, per i rossori del sederino come per disinfettare la zona dell’ombelico, prima che cada il cordone, pian piano, le nostre attenzioni, come le migliori intenzioni, svaniscono. Esse si perdono tra le mille cose da fare.

Però, a volte, essere previdenti è necessario, soprattutto nei casi in cui un primo intervento può fare la differenza, prima di arrivare dal pediatra o in ospedale. Non dobbiamo mai sostituirci al/alla professionista ma possiamo certamente fare del nostro meglio, in attesa che egli od ella risponda al telefono, ad esempio.

È nostro dovere, ad esempio, seguire un mini corso di pronto soccorso in caso di soffocamento (manovre di disostruzione pediatrica). In quei drammatici momenti, siamo noi a poter anche arrivare a salvare la vita a nostro figlio.

Per essere tempestivi negli interventi, che sia per una piccola influenza che per un taglietto o una caduta, meglio distinguere i contenitori dedicati ai bambini da quelli degli adulti. Cerchiamo poi di comunicare dove trovare il contenitore del kit di pronto soccorso per i bambini ai nonni, alla tata, agli zii, a chiunque rimangano solo in casa con i nostri figli. Se è sempre importante che i medicinali siano posti lontani dalla portata dei bambini, è altrettanto necessario che essi siano alla portata degli adulti che se ne prendono cura.

Ecco cosa deve contenere il kit di prodotti per il pronto soccorso dei bambini, da tenere in casa:

acqua ossigenata garze sterili crema per infezioni crema per punture crema per screpolature pomata anti rossori pomata ustioni cerotti antipiretico antinfiammatorio antistaminico termometro

Ovviamente, a questi prodotti possono aggiungersi altri, qualora il bambino soffra di disturbi che si ripetono nei mesi. Per fare un esempio, se nostro figlio, più volte l’anno, si ammala di acetone, sarebbe buona norma dotarsi degli appositi stick; se manifesta rossori o secchezza agli occhi, potrebbe essere utile avere sempre le apposite gocce, e così via.

È sempre necessario ricordarsi che ogni tipo di medicinale deve passare al vaglio dal/dalla pediatra di famiglia, dalla farmacia o dalla guardia medica. Anche se sappiamo che gli incidenti dei nostri bambini, dalla caduta in bicicletta al febbrone da cavallo, colpiscono sempre di sabato o domenica, non per questo dobbiamo trasformaci noi in esperti per la diagnosi e la cura. Facciamo il nostro, ma sempre confrontandoci con gli esperti.