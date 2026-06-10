Belen, la smentita del legale sull’omissione di soccorso: “Notizie non corrispondenti al vero”

IPA Belen Rodriguez

È arrivata la risposta ufficiale dal fronte legale di Belen Rodriguez. Dopo giorni di silenzio e di ricostruzioni sempre più dettagliate sugli incidenti automobilistici che avrebbero coinvolto la showgirl a Milano, è intervenuto l’avvocato Giuseppe Russo, difensore della conduttrice, con una nota recapitata all’Ansa in cui smentisce l’ipotesi più grave circolata fino a questo momento: quella dell’omissione di soccorso.

La smentita del legale di Belen Rodriguez: cosa dice la nota

“In merito alle notizie che stanno circolando diffusamente relativamente ad alcuni (lievi) incidenti automobilistici che avrebbero coinvolto la signora Belen Rodriguez, si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso”, si legge nella nota diffusa all’agenzia di stampa. Nelle ultime settimane era stato riportato che la conduttrice, dopo aver urtato alcune auto e una moto nel centro di Milano, non si fosse fermata per prestare assistenza ai coinvolti.

Il legale non si è limitato a contestare l’accusa: “In alcuni articoli compare addirittura il nominativo del pubblico ministero assegnatario del fascicolo d’indagine, il che lascia basiti ritenuto che in tale eventualità gli unici che ne possono essere a conoscenza, oltre agli inquirenti, sono l’indagata e il suo difensore”, ha sottolineato il legale Russo.

La chiusura della nota è altrettanto dura: “Alcune notizie di stampa non corrispondenti al vero stanno ingiustamente danneggiando l’immagine della signora Rodriguez, così come l’illecita diffusione di notizie riservate inerenti alla sua salute da parte di strutture sanitarie e pubblici ufficiali con una ricostruzione dei fatti artificiosa”. Secondo la difesa, non solo le ricostruzioni pubblicate sarebbero inesatte, ma sarebbero alimentate da violazioni della privacy.

Belen Rodriguez, cosa è successo davvero

Per ricostruire la smentita bisogna tornare alle giornate concitate della seconda metà di maggio. La vicenda che ha portato Belen al centro della cronaca si compone di due episodi distinti. Il primo riguarda gli incidenti stradali avvenuti sabato 23 maggio nel centro di Milano: secondo le ricostruzioni giornalistiche, la conduttrice avrebbe tamponato alcuni veicoli in zona Arco della Pace e in via San Marco, venendo riconosciuta da testimoni presenti sul posto.

Alcune persone coinvolte avrebbero riportato lesioni lievi. Il punto su cui è intervenuta la difesa riguarda proprio la condotta successiva all’urto: si è fermata o no? Il legale dice che l’omissione di soccorso non sussiste. Il secondo episodio è quello della mattina del 25 maggio, quando i vicini di casa hanno chiamato i soccorsi dopo aver sentito delle urla provenire dal suo appartamento nel quartiere Brera. Belen è stata poi trasportata al Policlinico in codice giallo e dimessa dopo qualche ora.

Al di là delle questioni legali, le notizie più recenti sembrano almeno rassicuranti sul piano personale. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, Belen si starebbe riprendendo gradualmente e non sarebbe sola in questo percorso. Accanto a lei, oltre alla cerchia familiare più stretta, continua a esserci anche l’ex marito, Stefano De Martino, che fin dal primo momento non ha mai fatto mancare la propria presenza. Per tutto il resto, sarà il tempo a fare chiarezza.