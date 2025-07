Viaggi in auto con bimbi annoiati? Ecco come intrattenerli in base all’età

Tante idee a costo zero per (per aiutarci) per aiutare i bambini in auto, durante tutti i tipi di tragitti: 10 e più idee distinte per età.

Viaggiare in auto con i bambini, soprattutto per tragitti medi o lunghi, richiede una piccola pianificazione dei giochi da fare, al fine di rendere meno faticosa l’esperienza on the road. I giochi da fare in macchina con i bambini rappresentano un modo per intrattenere, evitando l’uso eccessivo di device, offrendo la percezione che le ore di viaggio siano più sopportabili.

In questo articolo cercheremo di darvi qualche piccolo consiglio, proponendovi alcuni giochi da fare in macchina in base all’età dei vostri bambini e delle vostre bambine, considerando anche la durata del tragitto.

Giochi in macchina per bambini dai 2 ai 4 anni

Viaggiare in auto con i bambini piccoli può diventare stressante se non si trovano modi efficaci per tenerli occupati. Quando viaggiamo con dei neonati, dobbiamo fare pause frequenti, verificare che abbiano sempre il pannolino asciutto, che sia idratati adeguatamente. Non possiamo fare molto altro.

Le cose dopo pochi anni cambiano. In termini di sicurezza, i nostri figli/e dovranno sempre essere correttamente seduti sul seggiolino auto ma, rispetto a prima, saranno in grado di esprimere più chiaramente disagi come bisogni ma anche capricci, noia.

Sono pochi i bambini/e che amano fare i viaggi in auto,, dopo qualche anno, non si può più contare neanche su lunghe nanne che allevino la loro comprensibile monotonia. Ecco perché prepararsi prima, pensando a quali giochi proporre, piò fare la differenza.

Dai 2 ai 4 anni l’attenzione è ancora molto limitata, e i piccoli non riescono a giocare alla stessa attività per molto tempo, ma ci sono giochi semplici per questa fascia d’età. Come queste quattro che vi proponiamo.

Canzoncine e filastrocche. Prepariamo una playlist con canzoncine preferite. Possiamo ascoltarle dall’alto parlante della radio oppure usare uno dei tanti dispositivi fatti per bambini che simulano forme per loro molto attrattive. Storie sonore. Audio libri, lettori ad hoc per bambini/e che abbiano al loro intero fiabe, storie, filastrocche sono un investimento da fare, se i nostri viaggi siano piuttosto lunghi e frequenti. Gioco degli animali. Perfetto per stimolare ascolto e attenzione, questo gioco è assai semplice: noi dobbiamo solo simulare un verso e il bimbo deve indovinare l’animale. Libri morbidi e sensoriali. Portare con sé libri illustrati, tattili o pop-up aiuta a distrarre i più piccoli. Sacchettino delle sorprese. Prepariamo un paio di piccole borse con oggetti conosciuti e amati (macchinine, pupazzetti, cucchiai colorati) da consegnare non appena la noia si manifesta,

Per viaggi brevi, potrebbe bastare anche solo un paio di questi giochi. Se siamo in auto per più di un’ora, potremmo dover mettere in campo tutto il repertorio, alternandoli ogni 20 minuti. Ovviamente, l’indole del bambino/a fa la differenza.

Giochi da fare in auto con bambini dai 5 agli 8 anni

A questa età la tentazione di intrattenere i figli/ figlie con un cartone animato può essere alta. Questo non è sbagliato, soprattutto se parliamo di viaggi in auto di 4-5 ore o più. L’importante è avere delle alternative, che evitino l’effetto lobotomizzante di una maratona sugli schermi.

Con i bambini in età prescolare o alle prese con i primi anni della scuola primaria, i giochi possono diventare più articolati, coinvolgendo linguaggio, logica e creatività. Ecco quattro proposte che poterebbero piacere.

“Vedo, vedo”

Il gioco classico in cui un passeggero sceglie un oggetto visibile e dice “Vedo, vedo una cosa che inizia per…”. Gli altri devono indovinare. “Indovina l’oggetto”

Si pensa a un oggetto e si dà qualche indizio: colore, forma, uso. Gli altri fanno domande a cui si può rispondere solo con sì o no. Storie a catena

Uno inizia una storia con una frase, e ogni partecipante aggiunge una frase a turno. “ “Caccia alla macchina”

Si danno istruzioni tipo: trova una macchina rossa, una moto, un camion blu. Ogni avvistamento dà punti.

Si tratta di giochi semplici dalle mille varianti, perfetti per viaggi in macchina dalla durata di 1-2 ore da fare anche rotazione, inserendo pause per snack o musica o per fermarsi ogni tanto, sgranchiendo un po’ le gambine.

Idee per intrattenere bambini dai 9 anni in su

I bambini più grandi sono spesso più autosufficienti, organizzano loro stessi cosa fare, preparando anche in assoluta autonomia un piccolo zainetto, con ciò che possa essere utile. Ciò non toglie che possano annoiarsi facilmente anche loro.

Per aspettarsi che siano più autonomi nella gestione delle cose da portare per il viaggio, dobbiamo averli abituati a questo genere di organizzazione negli anni, ad esempio, facendoci aiutare quando componevamo il kit di sicurezza da portare in auto o la borsa delle merende/pranzi per i viaggi.. In sintesi, se abbiamo seminato pillole di autonomia, a 9 anni saranno in grado di essere più autonomi.

Ovviamente, parliamo sempre di bambini/e per cui à giusto continuare ad aiutarli nel ritrovare un po’ di conforto in alcuni viaggi davvero faticosi e noiosi per tutti. Di giochi che stimolino la mente adatti a questa fascia di età ce ne sono tanti. Eccone quattro.

Giochi di parole.

L’alfabeto: trovare parole che iniziano con ogni lettera dell’alfabeto. Indovinelli e quiz.

Portare una lista di indovinelli o quiz di cultura generale o farli inventare dai bambini. Karaoke da auto.

Usare un’app o una playlist con i testi per cantare insieme. I bambini più grandi apprezzano anche il ruolo di DJ, scegliendo la musica per tutta la famiglia. Memory auditivo.

Un partecipante elenca una serie di parole, l’altro deve ripeterle nell’ordine corretto. A ogni turno si aggiunge una parola.

Per viaggi lunghi si possono alternare questi giochi con musica, audiolibri e qualche film.

Come scegliere i giochi in base a età e durata del viaggio

Come scritto in precedenza, due fattori fanno la differenza nei viaggi in auto: l’età/indole del bambino e la durata del viaggio. Fattori non da poco che possono mettere in crisi anche la famiglia più organizzata ed il bambino/a più intellettualmente brillante. Per non parlare del fattore mal d’auto, in grado di creare il panico al solo chiudersi dello sportello. Ma, se il viaggio in macchina è inevitabile, non possiamo fare altro che incrociare le dita ed organizzarci al meglio

Ecco come.

Prepariamo una borsa dei giochi personalizzata per ogni figlio/a.

Fogli, penne, libretti, carte illustrate, oggetti tattili, Dividendoli in sacchettini a seconda della durata del viaggio.

Escludere qualcuno perché non ha ancora sviluppato alcune competenze può creare litigi e tensioni.

Anche solo qualche passo o un gioco all’aperto può fare la differenza, per farli tornare in auto più propositivi.

Questi possono innervosire rendendoli più propensi a scatti di ira/noia.

Con un po’ di preparazione, anche il viaggio in auto più lungo può trasformarsi in un momento di gioco e scoperta condivisa. Certo, soprattutto, con un pizzico di fortuna!