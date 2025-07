Giochi da viaggio per bambini: come intrattenerli senza stress

Cha siate in treno o in aereo, ecco come prepararsi ad interminabili viaggi con i bambini: tanti giochi, distinti per età, per abbattere la noia!

Ex avvocato. Blogger, con la laurea sul campo in Problemi di Mammitudine. Da 6 anni scrivo di gravidanza, maternità ed infanzia, sul mio blog “Stato di Grazia a Chi?” e su altre testate online. Racconto la maternità con brio, garbo ed empatia.

Viaggiare con i bambini in aereo, come in treno o in auto, può trasformarsi in un incubo, per loro, per noi e per i nostri vicini, se non ci organizziamo con dei giochi per intrattenerli.

Viaggi lunghi in auto mettono a dura prova chiunque, come anche interminabili attese ai gate o mirabolanti ritardi accumulati nei treni, ma, per i bambini/e, è diverso in quanto, non avendo contezza del tempo che trascorre, i tragitti sembrano sempre interminabili. Saperli intrattenere con giochi, attività interessanti non è semplice e richiede una giusta dose di preparazione, che tenga conto dell’indole e delle passioni dei piccoli/e, della loro età, del tipo di viaggio ed infine anche della durata.

In questo articolo, parleremo proprio di come intrattenere i bambini/bambine durante i viaggi in aereo ed in treno, principalmente, con alcuni giochi alla portata di tutte le famiglie.

Bambini: scegliere giochi da viaggio

Organizzare un viaggio con bambini richiede una certa cura e una buona dose di preparazione. Uno degli elementi più sottovalutati, ma decisivi per la serenità di grandi e piccoli, è la scelta dei giochi da portare con sé. La cura richiesta non differisce da quella per la preparazione della borsa da viaggio per neonati. Sappiamo che, in questo caso, non possiamo dimenticare tutto l’occorrente per il cambio o per la pappa. Ecco, lo stesso va fatto quando i bambini/bambine sono poco più grandi e vanno intrattenuti durante lunghi viaggi in treno o in aereo.

Durante gli spostamenti lunghi è fondamentale prevenire noia e irrequietezza, offrendo stimoli adeguati e coinvolgenti. È chiaro che, se li volessimo mettere solo a tacere, basterebbe un tablet con cartoni animati, oppure un qualunque device con giochini. Anche se non fa demonizzata la visione di un cartone animato (soprattutto se parliamo di tragitti superiori alle 3-4 ore), quello che dobbiamo fare è proporre dei passatempi costruttivi, inclusivi, in grado di farli divertire, senza rincitrullirli!

I giochi da viaggio sono strumenti educativi e relazionali, in grado di:

aiutare a sviluppare l’autonomia e la concentrazione;

promuovere la fantasia e la narrazione;

calmare l’ansia da attesa;

favorire la condivisione e il dialogo.

Soprattutto se dobbiamo prendere più mezzi di trasporto è consigliabile scegliere giochi compatti, leggeri e facili da gestire, possibilmente facilmente trasportabili all’interno dei loro zainetti.

Giochi per bambini che viaggiano in treno o in aereo

Quando viaggiamo su mezzi di trasporto nei quali la nostra libertà finisce dove inizia quella di un altro -usando una nota massima- spostarsi con i bambini, soprattutto se piccoli, può essere veramente una sfida ardua.

Bisogna dirlo, senza se e senza ma: a volte ci sono genitori sprezzanti verso il rispetto degli altri, che acconsentono ai figli di fare qualsiasi cosa, rendendo l’esperienza altrui un vero incubo, quanto, al contempo, ci sono adulti che si permettono di conversare coma avessero un megafono in bocca, con frasi e parole da rimpiangere la censura, mentre ai bambini/e non concedono neanche il diritto di sbadigliare.

Per questo, treni o aerei possono diventare un’esperienza da voler dimenticare. La nostra speranza è quella di viaggiare con adulti educati, rispettosi ed anche un poco tolleranti, e di impegnarci affinché la noia dei bambini non si trasformi in un incubo collettivo!

Ecco alcune proposte, valide anche per i viaggi in auto con i bambini, ma soprattutto per quelli in aereo o in treno, da prendere in considerazione quando pianifichiamo lunghi tragitti:

Audiolibri e podcast per bambini; libri-gioco magnetici; indovinelli da fare con la famiglia; tavolette riscrivibili; cruciverba; mini giochi da tavola; giochi di carte; puzzle tascabili; app of line educative; peluche con attività.

I cruciverba sono molto amati dai bambini e dalle bambine, in quanto tante sono le sfide proposte, ala portata di diverse abilità e fasce di età.

I giochi in scatola, in formato travel, aiutano fratellini e sorelline, ad investire il proprio tempo in modo divertente, ma anche costruttivo.

Simili, ma solo per forma, ai tablet di mamma e papà, questo genere di tavolette permettono di disegnare o di scrivere senza la paura che si scarichi la penna o si spunti la matita!

Giochi da viaggio in base all’età

Frustrazione e noia, come anche la durata delle stesse e la loro manifestazione, dipendono molto anche dall’età dei nostri figli. Proporre un cruciverba per bambini, ad esempio, può intrattenerli anche un’ora, se si tratta di ragazzini in grado di leggere e scrivere, ma soprattutto di comprendere bene il testo, ma ovviamente non può essere proposto a qualsiasi età. Come anche un gioco di società in formato travel può richiedere un livello di attenzione non adatto a tutti.

Per questo, abbiamo distinto i giochi da proporre, per i nostri viaggi di famiglia, in quattro fasce di età. Ecco le nostre idee che ovviamente saranno poi riadattate anche in base all’indole e allo stadio evolutivo dei nostri cuccioli!

0-2 anni

Libri tattili e sonori

Anelli impilabili in versione morbida

Specchi infrangibili

Cubi morbidi da manipolare

3-5 anni

Puzzle magnetici

Memory da viaggio

Burattini a dito

Libri-gioco con finestrelle

6-9 anni

Mini giochi da tavolo

Giornali di viaggio da scrivere

Quiz e indovinelli

App educative

10 anni in su

Libri da leggere o ascoltare

Giochi di logica o escape room portatili

Sudoku, cruciverba e giochi enigmistici

Diari illustrati per raccontare il viaggio

Ai bambini in età scolare, in treno come in aereo, potremmo proporre anche di fare i compiti per le vacanze. Stranamente, in queste occasioni, proprio per sfuggire alla noia, sono più disposti ad impegnarsi in quel lavoro che, spesso e comprensibilmente, cercando di evitare! Del resto, certi viaggi lunghi in treno, possono essere ideali per completare schede, letture, temi, lasciando poi maggiore spazio allo svago in vacanza. Per cui, preparare uno zainetto con un po’ di cancelleria e qualche materiale per studiare, non è un’idea da sottovalutare.

Viaggiare con i bambini può trasformarsi in un’avventura positiva, se si adottano strategie intelligenti per coinvolgerli in modo creativo. I giochi da viaggio sono uno strumento prezioso per stimolare la mente, evitare conflitti e vivere momenti di condivisione anche in mezzo a valigie, ritardi e lunghi tragitti. Preparare con cura una valigetta dei giochi, magari coinvolgendo i piccoli nella scelta, permette di partire più leggeri (almeno nello spirito) e godersi il viaggio come un’esperienza da ricordare, non da sopportare. Sempre confidando nella disponibilità e nella tolleranza del nostro vicino di posto: perché la buona educazione che, giustamente, si pretende dai bambini, è giusto aspettarsela anche da chi bambino più non è!