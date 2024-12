È vero che senza i social si sta meglio? La risposta della psicologa

Fonte: iStock

Ti capita mai di ripensare ai tempi in cui le foto si stampavano e si condividevano sfogliando album fotografici? Quando i momenti speciali venivano vissuti invece che documentati per Instagram? Quando ci si sedeva a tavola e si chiacchierava, senza lo schermo di uno smartphone tra le mani?

Ti capita di chiederti se davvero si stava meglio? Se quella sensazione di presenza, di connessione autentica con chi ci sta accanto, fosse più intensa prima dell’avvento dei social media?

Magari sei qui a leggere questo articolo perché non hai mai provato davvero a staccare – i social fanno talmente parte della tua routine quotidiana che l’idea di farne a meno ti sembra quasi impossibile. Controlli Instagram appena sveglia, scorri TikTok in pausa pranzo, dai un’occhiata a Facebook prima di dormire. È normale chiedersi: ma cosa succederebbe se cambiassi queste mie abitudini?

O, forse, hai già sperimentato qualche giorno di “digital detox” – magari durante una vacanza, quando eri troppo presa da altro per pensare allo smartphone. E ti sei sorpresa di quanto fossi più presente, più rilassata, più “connessa” con chi ti stava intorno. Ma poi, tornata alla routine, ti sei chiesta se quei benefici fossero reali o solo un’impressione passeggera.

C’è anche chi ha sentito parlare del digital detox dalle amiche o dalle colleghe, ha letto articoli sull’argomento, ha notato un crescente bisogno di “disintossicarsi” dalla vita digitale. E si chiede se questa potrebbe essere la soluzione a quella sensazione di sovraccarico, a quella irrequietezza che a volte accompagna le lunghe sessioni sui social.

Qualunque sia il tuo punto di partenza, una cosa è certa: capire davvero cosa significa “stare meglio” senza i social richiede di guardare oltre le sensazioni immediate, per esplorare cosa succede realmente quando scegliamo di disconnetterci.

Non si tratta di tornare al passato – quei tempi sono ormai lontani – ma di costruire un nuovo modo di vivere il presente, più consapevole e equilibrato.

Proviamo ad esplorare insieme questo territorio, analizzando cosa dice la ricerca scientifica, quali cambiamenti possiamo davvero aspettarci e, soprattutto, come possiamo costruire un rapporto più sano con i nostri spazi digitali. Perché la vera domanda non è se stare senza social, ma come trovare un equilibrio che ci faccia sentire davvero bene con noi stesse.

Quanto tempo passi sui social e con quali possibili effetti

1 ora e 47 minuti è il tempo medio che una donna italiana trascorre ogni giorno sui social media. Sono quasi 13 ore a settimana, 52 ore al mese, un intero mese all’anno passato a scrollare feed, mettere like, controllare notifiche.

“Ma io uso i social per restare in contatto con le persone!”, potresti dire. Tutte lo facciamo.

Eppure – ed è qui che arriva il paradosso – più tempo passiamo online cercando connessioni, meno ci sentiamo realmente connesse. Non è strano? Gli studi ci dicono che superare le due ore giornaliere può addirittura diminuire il nostro senso di supporto emotivo.

E poi c’è quella sensazione che conosci bene: scrolli il feed di Instagram e improvvisamente la tua vita sembra… un po’ meno interessante. Le vacanze perfette delle altre persone, i loro outfit impeccabili, le case sempre in ordine, i bambini sorridenti. Sappiamo che è tutto filtrato, selezionato, curato nei minimi dettagli. Eppure non riusciamo a fare a meno di confrontarci. È un circolo vizioso che può farci sentire sempre un po’ inadeguate, sempre un po’ indietro rispetto a una perfezione che non esiste.

Ma forse il cambiamento più sottile è quello che riguarda la nostra mente. Hai notato come sia sempre più difficile concentrarsi su un libro? Come sia faticoso ascoltare davvero qualcuno senza controllare il telefono? Non è un caso: il continuo saltare da un contenuto all’altro sta modificando il nostro modo di pensare, di concentrarci, di essere presenti nel momento.

L’ansia da disconnessione

C’è qualcosa che ci tiene incollate ai social più della noia o dell’abitudine: è la paura di perderci qualcosa. Ha persino un nome: FOMO, Fear Of Missing Out. È quella sensazione inquieta che ci fa controllare il telefono anche quando siamo a cena fuori, quel pensiero fastidioso che “sta succedendo qualcosa di importante e io non lo so”.

La riconosci? È quell’impulso che ti fa aprire Instagram mentre guardi un film, solo per controllare se qualcuna delle tue amiche ha postato stories. È quel bisogno compulsivo di sapere cosa stanno facendo tutti, sempre. Come se la vita vera stesse accadendo da qualche altra parte, in quel feed che scorre all’infinito.

Il paradosso è che più controlli per paura di perderti qualcosa, più ti perdi quello che sta succedendo davvero intorno a te.

E le notifiche? Quei piccoli segnali sonori sono diventati come campanelli di Pavlov: ping! e la mano corre al telefono, quasi senza che il cervello se ne accorga. Non importa cosa stessimo facendo: potrebbe essere qualcosa di importante, giusto?

Ma importante per chi? Per cosa? Forse è il momento di chiederci se quella notifica vale davvero l’interruzione del nostro flusso di pensieri, della nostra concentrazione, del nostro riposo.

Cosa succede quando ci allontaniamo dai social?

Secondo le ricerche, già dopo 72 ore – sì, bastano tre giorni – il nostro corpo inizia a rispondere. È come se finalmente potesse rilassarsi: i livelli di stress diminuiscono (il nostro corpo produce meno cortisolo, l’ormone dello stress), dormiamo meglio, ci concentriamo di più. E quella sensazione costante di dover essere sempre “alla pari” con gli altri? Inizia a svanire.

Ma è dopo due settimane che accadono le cose più interessanti. Il nostro cervello, non più bombardato da continue notifiche e scroll infiniti, inizia a cercare stimoli più profondi. È come se si risvegliasse da un lungo torpore: torniamo a essere più presenti nel momento, più empatiche nelle relazioni faccia a faccia. Persino la nostra memoria migliora.

Il percorso non è sempre facile, certo. La prima settimana può essere la più difficile. Ti ritroverai a controllare il telefono automaticamente, come se le tue dita si muovessero da sole. Ma è proprio in questi momenti che inizierai a notare quanto spesso lo fai. E piano piano scoprirai quanto tempo hai davvero a disposizione.

Nella seconda settimana, qualcosa cambia. La noia non fa più paura, anzi: diventa un’opportunità per riscoprire vecchi hobby o trovarne di nuovi. Le chiacchierate con le amiche diventano più lunghe, più profonde. Non c’è più quella fretta di documentare tutto, di mostrare quanto ci stiamo divertendo. Semplicemente, ci divertiamo.

È verso la terza settimana che la magia accade davvero. Le nuove abitudini iniziano a stabilizzarsi. L’impulso di controllare i social diminuisce. E soprattutto, sviluppiamo una nuova consapevolezza: capiamo meglio cosa ci fa davvero bene e cosa invece ci appesantisce.

Non si tratta di demonizzare i social – fanno parte della nostra vita e possono essere utili. Ma forse è il momento di chiederci: siamo noi a usare loro, o sono loro a usare noi?

Come ritrovare un equilibrio (senza sparire dai social)

Parliamoci chiaro: non dobbiamo per forza cancellare tutti i nostri account e sparire nel nulla. Si tratta piuttosto di riprendere il controllo, di usare i social invece di farci usare da loro.

Ma da dove si comincia? Come si passa dalla consapevolezza all’azione?

Il segreto sta nel non rivoluzionare tutto subito. I cambiamenti più duraturi sono quelli graduali, quelli che ci permettono di adattarci piano piano a nuove abitudini. Ecco perché ti propongo un percorso che inizia con piccoli passi ma può portare a grandi cambiamenti.

Si parte con una settimana di “audit digitale“. Suona complicato, ma è semplicissimo: per sette giorni, presta attenzione e prendi nota di quanto tempo passi sui social e soprattutto su come ti senti dopo averli usati. Sei più rilassata o più ansiosa? Ti senti ispirata o inadeguata? Questo ti darà una base di partenza chiara.

Da qui, procediamo settimana per settimana con strategie che hanno funzionato per tante donne:

Prima settimana : niente social nella prima ora dopo il risveglio e nell’ultima prima di dormire. Potresti scoprire che il tuo umore migliora e dormi anche meglio;

Seconda settimana : crea le tue “zone franche”. La tavola è sacra: niente telefoni durante i pasti. La camera da letto? Un santuario per il riposo, non per scrollare feed;

Terza settimana: passa alle “finestre temporali”. Mezz’ora la mattina, mezz’ora il pomeriggio. Il resto del tempo, le notifiche stanno in silenzio.

Il tuo telefono può diventare un alleato prezioso in questo percorso. Usa le funzioni di benessere digitale: imposta timer per le app, attiva la modalità bianco e nero nelle ore serali, programma il blocco automatico in certi momenti della giornata.

Ma il vero cambiamento sta nel modo in cui usi i social. Fai una pulizia dei tuoi feed: smetti di seguire gli account che ti fanno sentire inadeguata o ansiosa. Privilegia contenuti che ti arricchiscono, che ti ispirano davvero. E soprattutto, riduci il numero di persone che segui: meno è meglio.

Scegli poi un giorno della settimana da dedicare al completo “digital detox“. La domenica può essere perfetta: un giorno per riconnetterti con te stessa, con chi ami, con le tue passioni offline.

La cosa più importante? Sostituisci il tempo dei social con attività che ti arricchiscono davvero. Quel libro che non hai mai tempo di leggere. Quella passeggiata che rimandi sempre. Quella telefonata a un’amica che non senti da tempo.

Ricorda: ci saranno giorni più facili e giorni più difficili. L’importante è essere consapevoli e proseguire nel percorso. L’obiettivo non è eliminare i social dalla nostra vita, ma riportarli al loro ruolo originale: strumenti per arricchire le nostre relazioni e la nostra conoscenza, non sostituti della vita reale.