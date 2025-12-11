È Natale e io mi sono innamorata di un altro: cosa faccio?

Una crush fulminante per un altro, il "lui" ufficiale che non sa niente, tutti intorno che festeggiano tra doni e auguri: come si affronta una situazione sentimentale molto complicata in un periodo in cui (in teoria) è vietato soffrire per amore

Dall’inizio di novembre la mia vita è in confusione: mi sono innamorata di un altro. Ci siamo conosciuti, piaciuti, capiti, amati. Io sono fidanzata e anche lui, però mi dice che la sua storia è alla fine. Come affronto le festività in cui tutti si aspettano di vedermi felice con il mio partner ufficiale, che ovviamente non sa niente di questa relazione? Mi sembra terribile rivelare tutto proprio ora. Cosa devo fare?

123RF È Natale e io mi sono innamorata di un altro: cosa fare

Non si fa, è sbagliato, sleale, deplorevole. Ma talvolta succede. Può capitare di vivere una relazione “segreta” che ci scompiglia il cuore e la vita. E in queste settimane natalizie in cui regnano l’amore, la famiglia, la serenità, ci si ritrova ancora di più in preda alle contraddizioni, tra emozioni e sotterfugi, felicità e sensi di colpa.

Fino a poco tempo fa pensavamo di vivere beatamente le festività con il nostro partner e ora invece ogni certezza vacilla. Ci sentiamo a un bivio: da una parte la storia che sembrava destinata ad essere quella “giusta”, con tanto di progetti di casa, vacanze, figli, dall’altra un sentimento dirompente che ci elettrizza e ci fa tradire le nostre convinzioni. Accidenti, ma doveva capitare proprio a Natale?

Una crisi su cui riflettere

Forse non possiamo, in questi giorni che tutti si aspettano sereni, innescare una crisi che si espanderebbe da noi (“Sto rovinando il Natale a tutti!”), al nostro partner (“Come hai potuto farmi questo a Natale?”), alla nostra famiglia (“Ma stavate così bene insieme, che ti è preso questo Natale?”), a quelli che ci conoscono (“Che tristezza scoprire un tradimento proprio a Natale”) al nostro “lover” (“Potevi aspettare dopo Natale, no?”).

Prina di accendere la miccia, insomma, riflettiamo. Se la crush ci lascia un po’ di lucidità, chiediamoci: questo innamoramento è un fuoco improvviso, nato dalla novità e dall’intensità del momento, o è un sentimento che può resistere e crescere? A volte, la magia di un incontro travolgente può convincerci che si tratti di vero amore, ma solo il tempo rivelerà se lo è sul serio.

Cosa fare per chiarirci le idee

✔︎ Parliamo con un’amica fidata (al 100%): confidarci con chi ci vuole bene e vuole solo il meglio per noi non potrà che aiutarci.

✔︎ Concediamoci dei momenti di solitudine: durante le festività, avere degli spazi solo nostri può contribuire a chiarirci le idee. A volte basta una passeggiata, un caffè bevuto da sole, un giro in un grande negozio dove perderci, insomma un momento in cui possiamo respirare senza doverci preoccupare dello sguardo di qualcun altro, a rendere più limpida la situazione.

✔︎ Non forziamoci a “recitare” l’allegria: se ci sentiamo tristi o confuse, non dobbiamo per forza fingere il contrario. Un sorriso più tenue o un’espansività meno sottolineata sono semplicemente onesti.

✔︎ Limitiamo i contatti con l’altra persona durante le feste. Potrebbe sembrare difficile, ma è importante. Mentre siamo con il nostro partner e la famiglia, avere sempre la mente settata sull’”altro” rischia di metterci in uno stato di tensione continua. E non è proprio il momento del “drama”. Mettere in pausa la sua presenza nei nostri pensieri ci aiuterà a vivere la situazione con più autocontrollo.

✔︎ Scriviamo un self-care journal con le nostre sensazioni, le esperienze fatte, i momenti di gioia e quelli di paura: servirà a guardare quello che stiamo vivendo con più distacco.

✔︎ Evitiamo la domanda più sciocca, ovvero “Quale dei due scelgo?”: non stiamo decidendo se comprare un blush invece di un altro. Chiediamoci piuttosto “Cosa sto cercando davvero?”. A volte, l’attrazione verso qualcuno mentre abbiamo già una relazione, può essere il segnale di qualcosa che ci manca o che vogliamo – o dobbiamo – cambiare nella nostra vita.

Immaginiamo il futuro

Proviamo a fare una “simulazione”, ovvero immaginiamo entrambi gli scenari fino in fondo. Non solo i primi mesi, ma un anno, due anni dopo.

Come ci vediamo con il nostro partner attuale? Potrebbe cambiare qualcosa se decidessimo insieme di confrontarci su quello che non funziona? E con la nuova persona, cosa succederebbe dopo l’euforia iniziale? Ci vediamo con lui a fare progetti, a condividere spazi e spese, quotidianità e imprevisti? Nessuno può prevedere il futuro, è vero, ma non è impossibile fare delle ipotesi partendo da dati evidenti come le caratteristiche reciproche, i modi di reagire, le diverse priorità che ognuno di noi ha nella vita.

Le cose difficili ma necessarie

Dobbiamo parlare con il nostro partner. Non necessariamente subito, non necessariamente raccontando tutto nei dettagli. Ma se sentiamo che la nostra relazione attuale non funziona più come prima, è il caso di affrontare il discorso. Glielo dobbiamo, per correttezza e onestà. Non per forza durante le feste, ma nemmeno troppo dopo.

Non aspettiamo che l’”altro” decida per noi. Se il nostro “lover” dice che vuole chiudere la sua relazione – ma non la chiude – non lasciamo che la nostra scelta dipenda da cosa fa lui. Decidiamo in autonomia se dare uno stop alla nostra storia ufficiale, indipendentemente dalle azioni dell’altro. Potrebbe non voler decidere, in realtà, o aver capito che alla sua fidanzata non rinuncerà, figuriamoci a Natale. Attenzione quindi a non rimanere impigliate in una situazione in cui a rimetterci saremo solo noi, nel caso proseguissimo una relazione clandestina senza sbocchi o ci accontentassimo di un partner ufficiale che però amiamo un po’ di meno.

Una scelta davvero nostra

Come ci sentiremo? Combattute e confuse. A volte ottimiste e piene di speranza, altre volte cattive, egoiste, colpevoli. Stiamo vivendo un passaggio molto complesso ed è normale sentirsi in balia della tempesta, anche se (o proprio perché) è Natale.

Qualsiasi scelta stiamo per compiere, è importante che sia davvero nostra. La decisione deve nascere dalla consapevolezza di ciò che vogliamo per noi stesse, non dalla paura di deludere qualcuno o dalla fretta di risolvere il disagio. Il dolore sarà, obiettivamente, inevitabile. Ma se abbiamo il coraggio di amare davvero, avremo la forza per affrontare tutto questo. Magari dopo Natale: prenderci del tempo è un nostro diritto, dato che è in gioco la nostra vita sentimentale. Ma tirare troppo la corda può essere devastante per tutti. Pensiamoci.