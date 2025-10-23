Dare attenzione e priorità ai propri bisogni e ai propri pensieri è la chiave per il benessere personale. Gioca con il test e scopri se riesci ad avere per te stessa l'affetto e la considerazione che meriti

Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

123RF Test: Quanto ti vuoi bene?

Una delle regole fondamentali delle emergenze in aereo è quella di indossare prima la propria maschera dell’ossigeno e poi aiutare gli altri. Già: se non stiamo bene noi, come possiamo essere presenti per chi ci è accanto? Questo famoso esempio chiarisce alla perfezione quanto sia importante pensare prima di ogni cosa al proprio benessere.

Apprezzarci per chi siamo davvero

Volersi bene significa innanzitutto riconoscere il proprio valore, non per quello che facciamo o per come appariamo, ma semplicemente per chi siamo. Significa ascoltare quella vocina interiore che troppo spesso ci critica duramente e imparare a trasformarla in un’alleata gentile.

Questo non significa diventare egoiste o presuntuose. Tutt’altro. Quando impariamo a prenderci cura dei nostri bisogni interiori, a riconoscere i nostri limiti e a rispettarli, ad apprezzare e valorizzare ciò che siamo, diventiamo più serene, più equilibrate, più autentiche. Ma anche meno incasinate e meno drammatiche. Questo ci permette di stare meglio con noi stesse ma anche con gli altri. E ci consente di dire “io conto” senza togliere spazio a nessuno.

Rispettare le nostre necessità

Volersi bene si basa sulla capacità di avere rispetto e accoglienza verso se stesse. Spesso diamo tanto agli altri – tempo, energie, attenzioni – e ci dimentichiamo che anche noi abbiamo bisogno di cure. Non solo fisiche, ma emotive.

Quante volte ci siamo messe in secondo piano o abbiano rinunciato ai nostri desideri? Le nostre necessità emotive – di autonomia, di espressione personale, di vibe gratificanti ma anche di leggerezza – sono esigenze preziose di cui il corpo e la mente si nutrono. Ignorarli non ci rende più forti o generose, ma ci indebolisce e ci pervade di quel sottile dolore che alla lunga ci ferisce l’anima.

Un momento solo per noi

Ogni tanto proviamo a fermarci un attimo e chiederci “Di cosa ho davvero bisogno oggi?”. Non stiamo pretendendo l’impossibile: forse ci occorre solo un po’ di silenzio, una passeggiata in solitudine, o la forza di dire “no” a qualcosa che non ci fa stare bene.

Altre volte significa darsi il permesso di non essere perfette (anche perché nessuno lo è, soprattutto chi crede di esserlo!) appagando ugualmente la nostra autostima.

Così siamo più centrate e stabili

Accettare se stesse, con i propri punti di forza e di debolezza, imparando a perdonare gli errori passati e a non giudicarsi con eccessiva severità, è una forma di autosoccorso che ci rende più centrate e stabili. Ma, ovviamente, ciò non significa che dobbiamo permetterci di comportarci male, di giustificare ogni nostro errore o di ignorare i bisogni altrui. Cerchiamo di essere comprensive con noi stesse ma anche obiettive: riconosciamo gli sbagli ma impariamo da essi, senza caricarci di tutte le colpe del mondo.

Quando ci vogliamo bene, diventiamo una versione migliore in ogni ambito della vita. Siamo più assertive con il partner, più creative al lavoro, più disponibili nelle amicizie, più tolleranti con gli altri e anche più pazienti con i figli, se ne abbiamo. Insomma, rischiamo davvero di vivere meglio!

Tre consigli per volerci bene

✔︎ Creiamo un “rituale” giornaliero solo nostro. Bastano anche solo dieci minuti: un caffè in silenzio, qualche pagina di un libro, un po’ di stretching, la nostra musica preferita. Un momento “sacro” in cui il mondo resta fuori dalla porta.

✔︎ Impariamo a dire “no”. Non siamo obbligate a giustificare ogni rifiuto. “Non posso” o “Non me la sento” sono risposte complete. Proteggere la nostra energia e affermare la nostra volontà sono atti di amore verso noi stesse. Non appariremo antipatiche, ma degne di rispetto.

✔︎ Celebriamo le piccole vittorie. Siamo (comunque) arrivate alla fine di una giornata difficile? Evviva! Abbiamo scelto di riposare invece di strafare? Brave noi! Abbiamo fatto un buon lavoro? Complimenti! Cerchiamo di essere le nostre prime fan, non la nostre hater più implacabili.

E tu, sai volerti bene o talvolta sei la tua peggior nemica? Gioca con il test che ti svela quanto riesci ad ascoltare i tuoi bisogni interiori ma anche a rispettare i tuoi limiti, per avere un rapporto più affettuoso e gentile con te stessa.