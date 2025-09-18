C’è chi non cederebbe mai e chi si accende al primo sguardo rubato. Tu da che parte stai? Gioca con il test e scopri se l'avventura clandestina è un evento impossibile, una possibilità nascosta o un'occasione imperdibile

123RF Test: Ti fai tentare dal tradimento?

“Ma sta capitando proprio a me?” ci chiediamo mentre, chiacchierando con quel collega carino e divertente che ci ha offerto un aperitivo, ci attraversa la mente l’idea di portarlo fuori dal locale per baciarlo. Niente di male, se non fosse che abbiamo già una relazione consolidata con un partner con cui abbiamo immginato un futuro insieme e tanti progetti da realizzare. E invece ora siamo affascinate da questo tipo che nemmeno la sirena Queen B di “Mercoledì” riuscirebbe a ipnotizzarci così. La tentazione del tradimento ci attrae e ci emoziona. Ma cedere significherebbe ingannare il nostro vero amore e i nostri principi, con il rischio di buttare all’aria la nostra storia. Perché sta succedendo?

Un segnale forte da non sottovalutare

Questo impulso non è sempre sinonimo di infedeltà, ma può costituire un segnale: un bisogno non ascoltato, una curiosità repressa, il desiderio di sentirsi vive e desiderate, la voglia di provare sensazioni nuove. Può nascere da una relazione che ha perso slancio, da una routine di coppia divenuta scontata, dal bisogno di conferme al proprio valore. I motivi sono molteplici e non è detto che tutti conducano una tradimento, che è comunque uno shock emotivo di grande portata.

La fedeltà, d’altronde, si sceglie non certo per dovere, ma per amore, rispetto e coerenza con i propri valori. È un’attitudine che nasce dalla volontà di costruire una storia importante con chi si ama. Ed è un atteggiamento mentale che mira a proteggere la coppia e il sentimento che la unisce.

Tra emozioni e curiosità

La tentazione di vivere un’avventura ha dalla sua dei fattori importanti: emozione, adrenalina, senso di libertà, riscoperta del proprio potere seduttivo, curiosità di “scoprire” un altro uomo. Di contro, cedere a questa tentazione comporta degli aspetti destabilizzanti: il senso di colpa, la confusione emotiva, il rischio di compromettere per sempre una relazione importante, l’alterazione della visione di sé e della propria vita, le ferite che lasceranno il segno. Spesso, quando si cede a una tentazione, si pensa solo ai “pro” e quasi mai ai “contro”, che eppure sono potenti e innegabili. Cosa fare, dunque?

Non farsi male, se possibile

Il suggerimento più utile potrebbe essere quello di cercare di non far male a nessuno, iniziando da se stesse. Ma se sentiamo che questa tentazione è davvero irresistibile, consideriamola come un’occasione per interrogarci: cosa vogliamo davvero? Stiamo vivendo una relazione che ci rappresenta? Siamo soddisfatte della nostra vita e convinte dei nostri sentimenti? La nostra relazione è giunta al capolinea? La vera sfida è ascoltarci, con onestà e coraggio. In fondo, la tentazione non è un nemico a cui non sappiamo reagire. È un segnale. Sta a noi decidere se ignorarlo, comprenderlo o trasformarlo.

Le risposte che… non ti aspetti

E tu, come ti comporteresti di fronte alla tentazione di tradire il tuo partner, potresti cedere o resisteresti? Gioca con il test e divertiti a scoprire cosa accadrebbe se ti capitasse di vivere un’esperienza così. Ah, l’hai già vissuta? Bé, il test vale anche per te, se vuoi sapere cosa accadrebbe di fronte a un… bis!