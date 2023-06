Dove andare in vacanza con un neonato: consigli utili

Mamma Blogger, stop. Annata 1977, stop. Razza Caucasica, come direbbero in un poliziesco americano, stop. Status pro-tempore molto incasinata, stop.

Se avete partorito da poco, se vostro figlio non ha che pochi mesi di vita, vi starete domandando dove andare in vacanza con un neonato. Domanda non banale, perché i primi mesi di vita, per il neonato come per voi, sono pregni di cambiamenti e di radicali trasformazioni dello stile di vita di ogni famiglia.

Dove andare in vacanza con un neonato è una decisione che la coppia deve prendere tenendo presente molteplici di fattori: ad esempio quanti mesi di vita ha il bambino, quando comincerà lo svezzamento, se già gattona, se è in grado di affrontare un lungo viaggio, e così via. Elementi, questi come altri, che vanno ad influire sul soggiorno vacanziero della famiglia.

Qui cercheremo di offrirvi dei consigli utili per aiutarvi a scegliere dove andare in vacanza con un neonato ma, soprattutto, su come organizzarvi al meglio, senza lasciare nulla al caso, da come organizzarsi a cosa portare in valigia.

Prima di approfondire il nostro tema, ricordiamo che in ogni caso per il nostro benessere e per quello del neonato è importante mantenere la ruotine anche in vacanza. Che si sia scelta una lunga vacanza al mare o in montagna o un più breve periodo in un bell’agriturismo in campagna, sarà necessario mantenere gli orari e le abitudini in essere, come l’ora della nanna o quella della pappa, il sonnellino pomeridiano, le passeggiatine a metà mattina o pomeriggio, il bagnetto serale e così via.

Questo servirà a non destabilizzare troppo nostro figlio/a e a creare meno stress e stanchezza, a beneficio di tutti, soprattutto alla luce dell’inevitabile rientro in città.

In vacanza con un neonato: come organizzarsi

Indipendentemente da quale sarà la meta delle vostre vacanze, la prima cosa a cui pensare sarà l’organizzazione. Dimenticate, almeno per quest’anno, lo zaino in spalla, la vacanza itinerante, priva di prenotazioni o cambi continui di programma. Questo, non lo diciamo solo per il benessere del neonato, ma anche per il vostro!

Per prima cosa, fate mente locale sulla routine delle vostre giornate e di quello che vi serve, ogni giorno, per accudire il neonato. Stilate una lista di ciò che sarà necessario per vostro figlio, in modo da non esserne sprovvisti una volta arrivati a destinazione.

Un neonato di un mese ha una routine diversa da uno di sei mesi e ciascuno necessita anche di oggetti e prodotti diversi, sia per la cura che per l’intrattenimento. Elenchiamo dunque ciò che servirà a nostro figlio/a e capiamo ciò che possiamo portare da casa e ciò che sarà necessario chiedere nella struttura scelta per la vacanza, anche in base alla durata della stessa.

Cose che servono ad un neonato, in vacanza:

sdraietta

tappetino

culletta

traversina per materasso

seggiolone

fasciatoio

qualche piccolo giochino.

Queste sono le cose basiche necessarie ad un neonato di 6 mesi circa. Se vostro figlio non ha cominciato ancora lo svezzamento, probabilmente, farete a meno del seggiolone, come forse anche della sdraietta. A questa età, poche settimane fanno una grande differenza.

Se in albergo chiederemo una culletta da mettere accanto al nostro letto, ad esempio, sarà invece nostra cura portare un fasciatoio per cambiare il pannolino, o la traversina per evitare di bagnare il materasso e simili. È importante capire, da subito, cosa troveremo in vacanza e ciò che dovremo portare da casa.

Cosa mettere in valigia, se partiamo con un neonato

Anche in questo caso, quando prepariamo la valigia per le vacanze del nostro bambino, cosa portare dipenderà molto dalla sua età. Prima di tutto, evitiamo di partire dopo pochi giorni dal parto. Aspettiamo di farlo abituare alla sua nuova vita extrauterina, ma anche per noi non sarà banale riprendere le forze fisiche, dopo il parto. Evitiamo anche di partire a ridosso di una visita pediatrica di controllo, di una vaccinazione. Prenotiamo dopo aver smarcato una serie di appuntamenti che potrebbero essere necessari per noi come per il neonato e dopo aver appurato che per entrambi la vacanza possa cominciare.

Partiamo, ad esempio, quando l’allattamento sarà ben avviato o quando avremo preso la decisione di dargli il latte artificiale, o quando il peso del bambino sia sotto controllo. Questi sono solo degli esempi che ci suggeriscono di non organizzarsi all’ultimo o di fretta: meglio pochi giorni, a fine agosto, piuttosto che pensare a grandi cose e poi dover tornare in città per controlli, visite, esami e così via.

Cosa mettere in valigia per il neonato:

tessera sanitaria termometro antipiretici pomate per secchezza ed irritazione forbicine soluzione fisiologica salviettine bavaglini pannolini mussole

Il vestiario del neonato dipenderà da dove andremo in vacanza, dalla durata, e naturalmente dalla sua tenerissima età! Queste dieci cose sono necessarie, e lo saranno per molto tempo, in caso di spostamenti medi e lunghi. Il consiglio è di preparare una piccola scatola dove riporle, in modo da tenerle sempre a mente, una volta pronti per fare la valigia.

Dove andare in vacanza con un neonato

Le vacanze al mare o in montagna hanno caratteristiche intrinseche diverse, figuriamoci se, a godersele, c’è un neonato.

In entrambi i casi, il consiglio dei consigli è: rendersi le cose facili, come mamma e come famiglia. Nessun masochismo, o forma di martirio ci porteranno dei vantaggi nell’ Alto dei Cieli! Se avessimo la possibilità, scegliamo mete comode, vicine, in strutture family friendly. Luoghi dove non solo il piantino notturno di nostro figlio sarà più tollerato ma dove sarà anche più facile trovare tutto a misura ed a disposizione di famiglia.

Ora vediamo, il linea generale le caratteristiche delle vacanze al mare o in montagna con un neonato, per scegliere al meglio, valutando i fattori principali che potranno incidere sul nostro relax.

Vacanze al mare con neonato, a cosa fare attenzione:

necessarie creme solari, cappellini, acqua

esposizione al sole ridotta (sino alle 10.00 e dopo le 17.00 circa)

occhio alla sabbia, che può irritare la pelle

preferire indumenti molto leggeri

evitare ore centrali del giorno

sos punture di insetti

Vacanze in montagna con neonato, a cosa fare attenzione:

verificare le altitudini, in base all’età del piccolo/a

sì agli zaini- marsupi porta bebè ma verificare età

evitiamo soggiorno troppo brevi

proteggiamo comunque dal sole il neonato, come al mare.

Un buon compromesso fra la vacanza con il neonato al mare o in montagna è un soggiorno in campagna come in collina. Un piccolo agriturismo, pensato per le famiglie, con piscinette, qualche piccolo gioco, e un’accoglienza familiare, potrebbe essere un inizio se il bambino fosse molto piccolo.

Ultima considerazione: che si tratti di strutture alberghiere o di ristoranti, meglio avvisare sempre chi li gestisce, della presenza di neonati. Questo eviterà di farsi trovare impreparati o sprovvisti del necessario, dal canto loro, mentre dal nostro di ritrovarci in situazioni di lunghe attese o di spiacevoli inconvenienti o cambi repentini di programma!