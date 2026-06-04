Dagli anni Novanta con furore: le cinture chunky sono tornate e stanno bene a tutte. Come abbinarle

Arrivano dagli anni Novanta, le cinture ossessione della stagione: sono bold e si abbinano con tutto!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Chiara Ferragni con la cintura chunky di tendenza da comprare

Le cinture chunky sono l’accessorio del momento: spesse e vistose, non passano inosservate e possono svoltarti davvero il look. D’altronde gli anni Novanta sono da sempre una fonte inesauribile di trend e, con l’arrivo dell’estate, le cinture spesse stanno vivendo una nuova vita, riscrivendo letteralmente le regole della moda.

Sono l’accessorio che aiuta a esprimere lo stile e che può fare davvero la differenza, da sfoggiare come preferisci: nei passanti, intorno ai fianchi larghe oppure strettissime per evidenziare il punto vita.

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Hai presente quando ti guardi allo specchio e pensi: “Qui manca qualcosa”. Ecco, quel qualcosa che serve al tuo outfit è proprio una cintura spessa. Si tratta di un accessorio che non è assolutamente opzionale, ma rappresenta il pezzo chiave del tuo look.

Come abbinare la cintura chunky (e quale scegliere)

I modelli a disposizione d’altronde sono tantissimi e per tutti i gusti. Da quelli con con borchie, per uno stile rock chic e vibes anni Duemila, a quelli in pelle, perfette per il periodo dei festival estivi, sino a quelli black che non passano mai di moda e sono perfetti praticamente ovunque. Sino ad arrivare alle maxi fibbie in stile cowboy e a quelle nere minimal.

Le it-girl fanno scuola da questo punto di vista. Per le strade di Los Angeles abbiamo visto celeb e non sfoggiare cinture scultoree su abiti morbidi, perfette per evidenziare il punto vita, ma anche modelli intrecciati su tailleur o pantaloni fluidi.

Quello che rende davvero speciale la cintura spessa è la sua capacità di ridefinire i volumi, creando un contrasto netto fra la rigidità dell’accessorio e la morbidezza dei tessuti. I designer le apprezzano non solo perché sono degli accessori funzionali, ma anche perché raccontano una storia.

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Negli anni Ottanta e Novanta le cinture spesse, o per meglio dire il cinturone, rappresentavano un simbolo del potere femminile, unendo estetica e politica. Indossare questo accessorio significava ridefinire la propria forza e urlarla al mondo. L’obiettivo per questa estate dunque è riprendere il codici di stile del passato e riadattarli al presente.

Se ami lo stile minimal punta su una cintura con linee pulite, da usare con blazer e vestiti oversize. Hai voglia di osare? Allora opta per una cintura chunky in pelle lucida e con dettagli metallici che ti regalerà un look deciso. Largo spazio anche alle versioni super femminili da portare incrociate sugli abiti midi oppure a vita alta sui vestiti lunghi e morbidi.

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Quali cinture maxi comprare? Quelle in pelle sono perfette per scolpire il punto vita, da abbinare a blazer, maxi cardigan e cappotti leggerissimi, mentre le cinture bold in maglia sono l’ideale per trasformare in un perfetto look da sera anche un abito nero semplice.

La versione in camoscio è super trendy, dal sapore boho chic, mentre quella in denim è ottima con abiti fluidi, sia corti che lunghi. Le nuance dal caramello al marrone fondente invece scaldano letteralmente il look, rendendo stupendo. Infine se ami i grandi classici punta su cinture maxi in cuoio o nere da usare sia con maxi abiti per la sera con con il tailleur in ufficio.