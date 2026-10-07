Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo osa con i pantaloni vedo-non-vedo e Nancy Brilli risponde così

IPA Nancy Brilli, 10 look che sono pura lezione di stile italiano

Nunzia De Girolamo sceglie il bianco, Nancy Brilli risponde con il nero. Nella seconda puntata di Ciao Maschio, il gioco di stile passa tutto da due look opposti ma altrettanto riconoscibili: da una parte un total white luminoso, costruito su trasparenze e ricami; dall’altra un abito nero dalla linea avvolgente, acceso da bijoux colorati. Due modi diversi di stare in scena, senza forzature e con una personalità molto precisa.

Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo punta sul total white

Per la seconda puntata di Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo sceglie ancora una volta un look capace di funzionare molto bene sotto le luci dello studio televisivo. Lo styling, curato da Lucia Minnaia, parte da una palette essenziale: bianco ottico dalla testa ai piedi, ma lavorato attraverso consistenze e volumi diversi per evitare qualsiasi effetto piatto.

La parte superiore dell’outfit è affidata a una blusa smanicata in tessuto fluido, dalla mano satinata, costruita con uno scollo asimmetrico e un drappeggio morbido che cade sulla spalla. Il taglio accompagna la figura senza segnarla troppo e crea movimento proprio nella zona del busto, lasciando ai pantaloni il compito di diventare il vero punto focale del look.

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Ed è qui che Nunzia De Girolamo alza decisamente il livello. I pantaloni sono un modello a palazzo, ampio e fluido, con una costruzione che sfrutta il pizzo e i ricami floreali tono su tono per ottenere un effetto vedo-non-vedo elegante. La lavorazione tridimensionale, arricchita da dettagli che catturano la luce, rende il bianco tutt’altro che minimale: da lontano il look appare pulito, quasi lineare, ma basta soffermarsi un attimo per accorgersi della ricchezza della superficie.

Sotto l’orlo spuntano pumps bianche a punta, perfettamente integrate nella palette, mentre i gioielli restano essenziali: una collana sottile, un bracciale discreto e pochi anelli, proprio per non entrare in competizione con la texture dei pantaloni.

Nancy Brilli risponde con il nero

Se Nunzia De Girolamo costruisce il suo look sulla luce, Nancy Brilli sceglie invece il nero assoluto. L’attrice arriva negli studi di Ciao Maschio con un abito midi dalla linea classica e molto femminile, un modello incrociato a portafoglio che segue il busto e si apre in uno scollo a V pulito.

La silhouette è quella di un wrap dress essenziale, con maniche a tre quarti e una costruzione morbida che accompagna le forme senza irrigidirle. Il nero compatto rende l’abito ancora più lineare e lascia spazio ai dettagli, che diventano fondamentali per evitare che il look risulti troppo severo.

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Nancy Brilli gioca tutto sugli accessori. Al polso porta un bracciale importante, composto da più fili e pietre colorate nei toni del rosso, del turchese e del verde. È un dettaglio piccolo rispetto all’intero outfit, ma sufficiente a cambiare completamente l’equilibrio visivo del look. Lo stesso accade con gli orecchini verdi, che illuminano il volto e dialogano con il biondo caldo dei capelli.

Il beauty resta fedele alla sua immagine: capelli mossi e voluminosi, con una frangia morbida che incornicia il viso, trucco leggero e labbra nude. Non c’è bisogno di aggiungere molto altro, perché la forza del look sta proprio nella sua immediatezza.