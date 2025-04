Nancy Brilli, 10 look che sono pura lezione di stile italiano

È l’inizio del nostro viaggio: Nancy Brilli sul palco dell’, al 52° Festival di Sanremo nel, apre la galleria dei suoi look più iconici. Indossa uninteramentecolor ghiaccio, con unche disegna la silhouette con grazia. I capelli raccolti e il trucco luminoso completano. L’attrice è nel pieno della sua popolarità,al cinema e in televisione: un momento d’oro che si riflette anche nel suo modo di stare in scena.