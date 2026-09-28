“Vorrei parlarvi delle mie figlie, ma non posso”: Benedetta Rossi tra la rabbia e la gioia della nuova vita

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Benedetta Rossi

Benedetta Rossi si sfoga su Instagram, parlando della nuova vita con le sue figlie, della voglia di condividere la felicità che sta vivendo, ma anche della rabbia per cattiverie e insulti che riceve ogni giorno.

Benedetta Rossi si sfoga: “Vorrei parlarvi delle mie figlie”

La food blogger ha scelto di rompere il silenzio e raccontare tutta l’amarezza che prova. Qualche tempo fa Benedetta Rossi aveva parlato delle due figlie adottive, Natacha e Sharlyn, della nuova quotidianità vissuta con Marco e con il loro cane, poi la scelta di non svelare altro.

A spiegare il motivo di questa scelta è stata proprio Benedetta che su Instagram ha rivelato di aver ricevuto numero insulti e attacchi pesanti. “Io avrei tanta voglia di parlavi delle bimbe – ha esordito l’esperta food -, di raccontarvi come sono, i loro gusti, come si stanno ambientando, come noi stiamo vivendo questa nuova vita di famiglia quattro, anzi a cinque con Cloud”.

“Però – ha aggiunto -sento che mi devo trattenere perché ogni volta che tocco l’argomento bambine, a distanza di un’ora, escono decine e decine di articoli e sotto si riempie dei soliti commenti che fanno venire il mal di stomaco dei leoni da tastiera, che si scaricano insultando me, Marco e le bambine”.

I commenti e le cattiverie sui social infatti rischiano di minare l’equilibrio familiare e la gioia che Benedetta e il marito Marco stanno vivendo in questo momento. “Mi dispiace perché voi siete degli amici e ho piacere a condividere con voi questa nuova fase della nostra vita, bellissima – ha svelato -, ma allo stesso tempo ho paura di farlo perché arrivano queste bombe che mi fanno stare male. Leggere certe cose, quando sai che non hai fatto niente di male, è tanta roba”.

La nuova vita di Benedetta Rossi con le figlie

Legati da un amore solido che dura da anni Marco e Benedetta Rossi si sono sposati nel 2009 con una cerimonia intima celebrata alle Hawaii. Negli anni hanno raccontato sui social la loro quotidianità e un rapporto forte sia nella sfera privata che sul lavoro. Insieme hanno infatti fondato un vero e proprio impero.

Nell’agosto del 2026 la coppia aveva annunciato di aver adottato due bambine di 10 e 9 anni, Natacha e Sharlyn, in Costa Rica. Con grande semplicità e delicatezza, Benedetta Rossi aveva raccontato la nuova vita con le figlie adottive.

“Siamo tornati a casa, alla quotidianità, ne avevo bisogno – aveva confidato ai suoi follower su Instagram -. Stiamo bene, siamo molto felici. Adesso Marco è uscito con le bimbe a fare la spesa. Loro sono curiose, vogliono conoscere i luoghi dove vivranno, tutte le persone che sono qui. Sono grandicelle e molto consapevoli di quello che sta avvenendo. Sono ancora nel pieno del turbinio delle emozioni. Tantissime prime volte per loro e per noi”.

Emozionata, Benedetta aveva parlato della scuola delle piccole e dell’incontro con il cane Cloud, che è parte della famiglia. “In questo momento stiamo cercando di aiutare le bimbe a processare le emozioni che stanno vivendo, il nostro è un lavoro di squadra – aveva confidato -. Stiamo bene e siamo molto felici. Cloud le ha guardate, poi le ha annusate e loro hanno iniziato a fargli le coccole. Per loro scattato l’amore e lo hanno chiamato in italiano ”il nostro fratello peloso”.