Sarah Felberbaum pronta ad adottare Gaia, figlia di Daniele De Rossi: “Ha deciso lei”

IPA Sarah Felberbaum

È un periodo di grandi cambiamenti per Sarah Felberbaum. Alcuni belli, come la possibilità di adottare Gaia, la figlia 21enne di Daniele De Rossi. Altri decisamente più dolorosi, come la morte del padre, scomparso tre mesi fa a 96 anni. L’attrice ne ha parlato recentemente raccontando senza troppi filtri la sua famiglia, il matrimonio vissuto in questo momento tra Roma e Genova e soprattutto il modo in cui sta cercando di ritrovare un po’ di serenità dopo il lutto.

Sarah Felberbaum adotta Gaia, la figlia di Daniele De Rossi

Tra le novità che riguardano la famiglia c’è una scelta importante, che parte proprio da Gaia. La 21enne, primogenita di Daniele De Rossi e nata dal precedente matrimonio con Tamara Pisnoli, ha chiesto a Sarah Felberbaum di adottarla. Lei ha detto sì e, dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, l’attrice che interpreta Livia ne Il giovane Montalbano ha deciso di raccontare come sono andate le cose.

“Gaia ha 21 anni, è stata una sua decisione e io ho accettato”, ha spiegato. Perché l’adozione diventi effettiva, però, è necessario seguire la procedura prevista dalla legge e sarà Felberbaum a dover presentare la richiesta.

La scelta arriva dopo molti anni trascorsi insieme. Sarah e Daniele De Rossi sono una coppia dal 2011 e nel 2015 sono diventati marito e moglie. Hanno due figli, Olivia, 12 anni, e Noah, 10, mentre Gaia è la primogenita dell’ex calciatore. Più che l’inizio di qualcosa, quindi, l’adozione può rappresentare un nuovo passo in un rapporto familiare che esiste già da tempo.

In questo momento, però, la quotidianità richiede qualche incastro in più. Lei vive a Roma con Olivia e Noah, mentre De Rossi lavora a Genova. Questa distanza è una situazione nuova per l’attrice, che si ritrova a gestire gran parte degli impegni dei figli mentre prova a conciliarli con il lavoro e per stare insieme, lei e il marito approfittano così di ogni occasione possibile.

Il lutto per il padre e quella sera al concerto di Cremonini

Negli ultimi mesi, però, la donna ha dovuto affrontare anche un momento molto più duro. Suo padre è morto tre mesi fa, a 96 anni, e per lei accettare la sua assenza è stato tutt’altro che semplice. “Non ho mai provato un dolore così grande”, ha raccontato, spiegando che neppure la consapevolezza dell’età del padre è riuscita a prepararla davvero a quel momento. “Faccio ancora fatica ad accettare l’idea di non potergli più parlare. Sono sprofondata nel buio“.

Per un periodo non aveva voglia di uscire né di confrontarsi con il mondo. Poi gli amici sono riusciti a convincerla ad andare al concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo. Proprio lì, in mezzo alla musica e alle persone, è arrivato un momento che non si aspettava: per qualche istante si è lasciata andare, ha cantato e ballato, quasi dimenticando il dolore. Subito dopo, però, quella leggerezza le è sembrata fuori posto: “Ho provato vergogna per quell’attimo di leggerezza, come se non mi fosse concesso, e sono scoppiata a piangere”.

Felberbaum ha poi deciso di condividere sui social quello che le era successo e la risposta ricevuta l’ha colpita. In tanti le hanno scritto per raccontarle esperienze simili o semplicemente per ringraziarla di aver mostrato anche un momento così fragile. Da qui anche la scelta di parlare apertamente della terapia: “Dire che vai in terapia non è una vergogna”, ha sottolineato. Un percorso che per lei ha a che fare anche con Olivia e Noah e con il desiderio di esserci davvero per loro, anche mentre impara a convivere con l’assenza del padre.