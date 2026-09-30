acasadi Achille Lauro, l’attico di lusso nel cuore di Milano

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Achille Lauro

Pochi lo sanno, ma Achille Lauro non vive a Roma, dove è nato e cresciuto, bensì a Milano, dove ha acquistato un attico di lusso con numerose particolarità.

Dove vive Achille Lauro: l’attico di lusso a Milano

L’artista – vero nome Lauro De Marinis – ha scelto proprio Milano come città in cui vivere, con una casa che con il tempo è diventata la sua base creativa. Un luogo in cui accoglie gli amici, ma anche dove si rifugia per scrivere la sua musica e realizzare canzoni straordinarie.

Achille Lauro vive in un attico a Milano. Un appartamento situato in un quartiere centralissimo e con una vista mozzafiato. La casa dell’artista è caratterizzata da ampie vetrate, che non solo offrono uno splendido panorama, ma rendono anche gli interni super luminosi.

L’arredamento è moderno e minimal con colori che riflettono alla perfezione la luce, ma anche dettagli audaci. La zona giorno è particolarmente spaziosa, caratterizzata da divani chiari e morbidissimi, con cuscini e un maxi schermo in cui vedere programmi e film durante una serata di relax. Gli interni rivelano l’estro di Lauro, con elementi che si fanno notare e donano originalità. Troviamo, ad esempio, specchi dorati qua e là, ma anche dei giardini verticali che aggiungono un tocco di colore all’arredamento.

Nella casa di Achille Lauro non potevano mancare degli elementi particolari, capaci di rendere unico questo spazio nello stile del cantante. Troviamo prima di tutto una gigantesca cabina armadio, dove Achille Lauro conserva tutti i suoi abiti di scena, i look sfoggiati sul palco durante i concerti e quelli indossati nel corso delle sue apparizioni televisive.

Si tratta di un angolo della casa che racconta la grande passione per la moda di Lauro e che spesso rappresenta una fonte di ispirazione per creare nuovi outfit. Ma l’elemento più particolare dell’appartamento resta una passerella che collega il salotto allo studio di registrazione del cantante romano.

La vista panoramica e la passerella sospesa: a casa di Achille Lauro

Un angolo della casa in cui spesso Achille Lauro lavora con l’amico e collega Boss Dom e dove dà vita alle sue idee e intuizioni. Le pareti dello studio di registrazione sono ricoperte da pannelli fonoassorbenti, per consentire al cantante romano di suonare e cantare ad ogni ora del giorno senza infastidire i vicini. La stanza è poi arredata in stile vintage, con chitarre e strumenti del passato, premi, dischi e una postazione di mixaggio super moderna. Sospeso fra il cielo e la metropoli, l’attico di Achille Lauro è il rifugio perfetto per il cantante, con una vista panoramica capace di stupire e ispirare l’artista.

Nonostante per motivi di lavoro, Achille Lauro si sia trasferito a Milano, il suo legame con Roma resta molto forte. Il cantante è infatti cresciuto nel quartiere di Nuovo Salario, una zona residenziale nell’area Nord della Capitale dove ha iniziato a fare musica con suo fratello. Un posto che gli è sempre rimasto nel cuore e dove torna appena può, ritrovando gli amici d’infanzia e le persone a cui è maggiormente legato.