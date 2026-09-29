Che studi ha fatto Achille Lauro, l’abbandono del liceo dopo tre mesi e la vita nella musica

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IPA Achille Lauro, cosa ha studiato

Nato a Verona l’11 luglio 1990 e cresciuto a Roma, Achille Lauro ha iniziato a costruire la sua strada nella musica molto prima che il palco di Sanremo lo consacrasse come uno degli artisti più amati degli ultimi anni. La sua adolescenza, però, non ha percorso una strada lineare, anche sul fronte della scuola.

Il cantante ha raccontato di aver cambiato diversi istituti e di aver frequentato poco, fino a scegliere di lasciare la scuola. Mentre gli anni dell’adolescenza prendevano una direzione diversa da quella immaginata tra i banchi, la musica entrava sempre più nella sua vita, anche grazie al fratello maggiore Federico.

Che studi ha fatto Achille Lauro

Il percorso scolastico di Achille Lauro non può essere definito canonico. Dopo le scuole medie si è iscritto al liceo classico, ma sceglie di seguire le lezioni per soli tre mesi prima di interrompere del tutto il suo periodo tra i banchi.

Eppure, parlando di quegli anni, Lauro non ha mai raccontato di essersi sentito poco portato per lo studio. Anzi, ha spiegato di essere stato un ragazzo brillante. Il problema, piuttosto, stava nella difficoltà nel seguire quella quotidianità fatta di lezioni, orari e presenze.

Nel corso degli anni ha anche raccontato che, tornando indietro, avrebbe studiato di più e che gli sarebbe piaciuto soprattutto conoscere meglio l’inglese. Una consapevolezza arrivata quando la sua vita lo ha portato a viaggiare, lavorare con artisti internazionali e muoversi in contesti molto diversi da quelli della sua adolescenza.

Da adolescente, però, c’era già qualcosa che occupava sempre più spazio: la musica, alla quale si è avvicinato anche attraverso il fratello Federico, musicista e produttore. A 13 anni Lauro ha infatti cominciato a vivere con lui, entrando in contatto con la scena musicale romana. Scrive, ascolta, sperimenta. E mentre il rapporto con la scuola si fa sempre più fragile, quello con la musica diventa sempre più stretto.

Achille Lauro, la carriera musicale

La convivenza con il fratello aiuta Achille Lauro a costruire un percorso che, qualche anno più tardi, lo ha portato sui palchi più importanti d’Italia. Dopo aver mosso i primi passi nel rap underground romano, nel 2014 pubblica Achille Idol Immortale, il suo primo album. Poi arrivano Dio c’è e Ragazzi madre, mentre la sua musica comincia progressivamente a cambiare insieme alla sua immagine.

Il vero salto arriva nel 2019 con Rolls Royce. È la sua prima volta al Festival di Sanremo e anche il momento in cui Lauro entra nell’immaginario di un pubblico molto più ampio. Sul palco, oltre alla canzone, arrivano gli abiti, le citazioni artistiche, le trasformazioni e quella libertà estetica che negli anni diventa una parte fondamentale del suo modo di stare nella musica.

Torna poi sul palco di Sanremo diverse volte: nel 2020 con Me ne frego, nel 2022 con Domenica e nel 2025 con Incoscienti giovani. Nello stesso anno rappresenta San Marino all’Eurovision Song Contest con Stripper. Nel frattempo continua a pubblicare musica e a cambiare pelle, passando dal rap degli esordi a un pop sempre più contaminato e personale.

La sua carriera, intanto, si allarga anche alla televisione. Dal 2024 entra nella giuria di X Factor, mettendosi dall’altra parte del palco e confrontandosi con artisti all’inizio del proprio percorso.

La scuola è quindi rimasta una parentesi incompiuta nella sua biografia. La musica, invece, è diventata il percorso che Lauro ha continuato a costruire negli anni, cambiando forma più volte senza perdere la voglia di sperimentare.