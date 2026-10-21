Il tavolo di Che tempo che fa, gli ospiti della seconda puntata

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Fabio Fazio

Mercoledì sera, copertina sulle ginocchia e telecomando a portata di mano: per qualche ora le storie che di solito ci tengono col fiato sospeso possono aspettare. Stasera, 21 ottobre, torna Il Tavolo di Che tempo che fa. La compagnia che Fabio Fazio ha radunato per la seconda puntata ci fa sicuramente ridere fino a tardi.

Il debutto di sette giorni fa ha inaugurato una formula nuova. Quest’anno il programma si è sdoppiato. La versione classica resta fedele alla domenica, con partenza alle 19.30. La parte più scanzonata, quella che tanti di noi aspettavano con impazienza, si è presa il mercoledì in prima serata. Una casa nuova per la squadra più pazza della tv.

Il Tavolo di Che tempo che fa stasera: a che ora inizia e dove vederlo

Segnatevi l’orario: si comincia alle 21.15 su NOVE. Potete seguire tutto anche in streaming su discovery+, comodo per chi rientra tardi o preferisce guardare dal tablet sotto le coperte.

E i numeri della prima serata? Confortanti. La puntata d’esordio ha tenuto incollati allo schermo in media 554mila spettatori, con uno share del 3,7%. L’Anteprima ne aveva radunati 587mila, pari al 3%. Nei momenti più vivaci la platea ha toccato quota 800mila, arrivando al 5%. A rendere frizzante l’esordio ci hanno pensato anche Nino Frassica e Diego Abatantuono, alle prese con l’ultimo numero di Novella Bella: una scena da rivedere.

Una partenza comunque al di sotto rispetto alle medie di share a cui è abituato il conduttore ligure, che dalla Rai non ha trasportato solo la sua squadra ma anche molto del suo pubblico, rimasto fedelissimo malgrado l’addio alla tv di Stato.

Gli ospiti della seconda puntata del 21 ottobre: chi siede al Tavolo di Fazio

La lista degli ospiti di stasera è lunga. Tra i nomi più attesi spicca Michele Serra, una penna che sa raccontare l’Italia con ironia gentile. Un ospite ben noto e di casa da Fabio Fazio, che ogni tanto ritorna per condividere alcune riflessioni di cui abbiamo davvero bisogno.

Poi spazio al cinema. Diego Abatantuono e Giulia Vecchio presentano Un tranquillo funerale in famiglia, diretto da Massimiliano Bruno. Il film arriva nelle sale il 29 ottobre, dopo il passaggio alla Festa del Cinema di Roma. Un titolo che a noi, abituate a storie decisamente più cupe, strappa subito un sorriso di complicità.

Iva Zanicchi racconta la commedia Viva la mamma!, pronta a girare i teatri italiani da novembre. Andy Díaz Hernández, bronzo nel salto triplo a Parigi 2024, porterà al Tavolo l’energia di chi in questi giorni si sta mettendo alla prova sulla pista di Ballando con le stelle.

E poi la banda al completo, quella che rende ogni mercoledì imprevedibile: Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Giucas Casella, Orietta Berti, Paolo Rossi, Simona Ventura, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Ubaldo Pantani e l’inconfondibile Signora Coriandoli. Un piccolo azzardo che va avanti da anni e che piace a tal punto da averlo trasformato in uno spin off del programma principale. Perché basta una battuta di Casella o una domanda filosofica di Marzullo per far deragliare la scaletta nel modo più divertente possibile.