Torna Che Tempo Che Fa, Marco Mengoni e tutti gli ospiti della prima puntata

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IPA "Che tempo che fa", Fabio Fazio ospita Marco Mengoni

Questa sera, domenica 11 ottobre, Che Tempo Che Fa torna sul Nove con Fabio Fazio, pronto a riaprire le porte del suo salotto televisivo e ad accogliere ospiti che attraversano mondi diversi: dalla musica al cinema, fino ai temi che animano l’attualità.

Accanto al presentatore ritroviamo Luciana Littizzetto, con il suo sguardo ironico sui fatti della settimana, e Filippa Lagerbäck, che accompagna il pubblico tra le interviste della serata. Tra i protagonisti più attesi c’è Marco Mengoni, già più volte ospite della trasmissione, che torna in uno studio a lui familiare per presentare la sua nuova musica e raccontare un progetto che lo porta a esplorare anche altre dimensioni della creatività.

Marco Mengoni torna a “Che Tempo Che Fa” con una nuova musica

Quello tra Marco Mengoni e Che Tempo Che Fa è un incontro che si rinnova nel tempo. Il cantautore è già stato più volte ospite del programma, dove ha raccontato le tappe della sua carriera e condiviso momenti importanti del proprio percorso artistico.

Nel corso della puntata di questa sera, il cantante torna per presentare Giornate perse, il primo singolo del suo nuovo progetto discografico. Nel corso dell’intervista Fazio trova spazio anche per parlare di Allo sbagliato, un progetto milanese che lo vede impegnato per la prima volta come direttore creativo. Un’occasione per scoprire un altro lato del lavoro di Mengoni, tra ricerca musicale e nuove forme di incontro con il pubblico.

L’intervista a Sophie Marceau

Tra gli incontri più attesi della prima puntata c’è quello con Sophie Marceau, protagonista del cinema francese e internazionale. L’attrice arriva come ospite per presentare Il tempo di Anne, film che si inserisce nell’universo di LOL – Il tempo dell’amore. Una carriera iniziata giovanissima e proseguita tra produzioni europee e grandi titoli internazionali, da Il tempo delle mele a Braveheart – Cuore impavido, fino ad Anna Karenina.

La sua intervista è l’occasione per ripercorrere alcune tappe di un percorso artistico che ha attraversato generazioni di spettatori e che continua a trovare spazio sul grande schermo.

A portare il cinema italiano in studio sono invece Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, protagonisti di Dio ride, il film diretto da Giovanni Veronesi in uscita nelle sale il 29 ottobre. La pellicola è stata presentata come film di chiusura dell’83ª Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ricevuto una lunga ovazione.

Silvia Salis, Mara Maionchi e Orietta Berti: gli altri ospiti della serata

La prima puntata non si ferma però a musica e cinema. Ospite di Fazio è anche Silvia Salis, sindaca di Genova ed ex atleta olimpica, che presenta il libro autobiografico È già domani, in uscita il 13 ottobre. Nel volume ripercorre il passaggio dallo sport all’impegno politico, intrecciando la propria esperienza personale con riflessioni sulla vita pubblica.

Tornano inoltre due presenze molto familiari al pubblico televisivo, Mara Maionchi e Orietta Berti, pronte a contribuire al lato più leggero e imprevedibile della serata. Tra gli ospiti annunciati figura anche Roberto Burioni, mentre lo spazio dedicato al confronto e all’attualità accoglie diverse voci del giornalismo e della cultura.

Ci sono Michele Serra, Massimo Giannini, Ferruccio de Bortoli e Nello Scavo, con prospettive differenti sui temi che attraversano la settimana.

“Che Tempo Che Fa” dove e quando vederlo

La nuova stagione di Che Tempo Che Fa debutta questa sera, domenica 11 ottobre, dalle 19.30 sul Nove. La puntata sarà disponibile anche in streaming su discovery+, per chi preferisce seguirla online.

La novità di quest’anno riguarda soprattutto Il Tavolo, lo spazio corale che negli anni ha accompagnato la parte finale della domenica. Il segmento avrà una collocazione autonoma il mercoledì in prima serata: il primo appuntamento è previsto per il 14 ottobre, alle 21.15, sempre sul Nove.

La domenica resterà quindi dedicata alle interviste e agli incontri con gli ospiti, mentre il mercoledì sarà il momento del confronto più informale.