"La Danimarca ha perso una Regina": il falso annuncio sulla morte di Margherita è rimasto online tre giorni. Cosa è successo

IPA Regina Margherita

Per tre giorni, sul sito di un’emittente danese, la Regina Margherita è stata data per morta. Venerdì 13 novembre, alle 12.59, TV 2 Fyn, la televisione regionale della Fionia, ha pubblicato per errore il necrologio che teneva pronto da tempo. Fino a lunedì mattina nessuno ci ha fatto caso: poi un dipendente ha notato l’errore e l’articolo è stato rimosso. La notizia della gaffe, però, ha fatto il consueto “giro del mondo”.

Il necrologio della Regina Margherita pubblicato per errore

“La Danimarca ha perso una Regina. Una persona che per tutta la vita ha unito regioni e generazioni e ha avuto un ruolo speciale per gli abitanti della Fionia”: così recitava il sottotitolo dell’articolo, rimasto online per tutto il fine settimana. Era un testo scritto in anticipo, come fanno quasi tutte le redazioni per i personaggi più importanti, destinato a restare nel cassetto fino al giorno della triste notizia. Qualcosa, però, è andato storto.

A spiegare l’accaduto è stato il direttore responsabile di TV 2 Fyn, Thomas Funding, che ha parlato di un errore spiacevole: il necrologio sarebbe stato pubblicato senza essere messo in evidenza sulla homepage. In pratica, per leggerlo bisognava cercarlo. Ed è per questo che, secondo l’emittente, sarebbe stato visto solo 37 volte. Per ora sembra trattarsi di un errore umano, ma la redazione sta verificando se dietro ci sia stato anche un problema tecnico.

L’errore – c’è da dirlo – è arrivato nel momento peggiore. Negli ultimi mesi la salute della Regina Margherita ha dato più di una preoccupazione ai danesi. A settembre era stata ricoverata per un nuovo ematoma nella regione dell’anca (il Palazzo aveva parlato anche di una lieve disidratazione), e aveva dovuto rinunciare al funerale di Stato del suo caro amico Re Harald di Norvegia, morto ad agosto.

A ottobre era tornata in pubblico per un concerto nella chiesa di Fredensborg, accanto a Frederik e Mary. Martedì 17 novembre, infine, ha annullato un impegno all’Opera di Copenaghen per un mal di gola. La Casa Reale ha voluto rassicurare tutti: Sua Maestà si trova a Fredensborg e sta bene, date le circostanze.

Da Re Carlo alla Regina Elisabetta, i reali “morti” per errore

Margherita, del resto, è in buona compagnia. Pochi mesi fa era toccato a Re Carlo. Il 19 maggio Radio Caroline, emittente con sede nell’Essex, ha trasmesso durante il Barry Marsh Show tre annunci preregistrati sulla morte del Sovrano, seguiti dall’inno nazionale e da sedici minuti di silenzio. Il motivo? Un dipendente, impegnato nella manutenzione di un computer dello studio, aveva trovato i file e li aveva fatti partire “per curiosità”. Le scuse sono arrivate solo mezz’ora dopo.

Non era nemmeno la prima volta per Carlo. Nel marzo 2024, mentre il Re era in cura per il cancro, alcuni canali russi avevano diffuso la notizia della sua morte, accompagnata da un finto comunicato ricalcato su quello di Buckingham Palace per la Regina Elisabetta.

Ed era capitato anche alla stessa Regina Elisabetta, nel 2015. Durante una prova tecnica della BBC per la copertura della morte di un reale, una giornalista del servizio in lingua urdu aveva scritto che la sovrana si trovava in ospedale e, poco dopo, che era morta. La falsa notizia del ricovero era stata rilanciata persino da CNN Newsource e dalla tedesca Bild, prima delle scuse della BBC. In realtà, quel giorno Elisabetta era passata in ospedale soltanto per il suo check-up annuale.

Per tutti loro vale, insomma, la celebre battuta di Mark Twain, citata (liberamente) da generazioni: la notizia della mia morte è fortemente esagerata. Chissà se alla Regina Margherita, da sempre nota per la sua ironia, sarà scappato un sorriso.