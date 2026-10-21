Eleonora Giorgi, il regalo del figlio Andrea Rizzoli: “Mia figlia si chiamerà come lei”

Andrea Rizzoli e la moglie Serena Meriggioli aspettano una bambina, che nascerà a dicembre e porterà il nome dell'amata nonna Eleonora Giorgi

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Eleonora Giorgi e Andrea Rizzoli

Nel giorno in cui Eleonora Giorgi avrebbe compiuto 73 anni, suo figlio Andrea Rizzoli ha annunciato un regalo molto speciale per l’attrice scomparsa. Il primogenito dell’interprete di Borotalco, che diventerà papà per la prima volta il prossimo dicembre, ha già scelto il nome della sua bambina: “La chiamerò come mia mamma“.

Eleonora Giorgi, il regalo di suo figlio Andrea

Il ricordo di Eleonora Giorgi, scomparsa dopo una lunga battaglia nel marzo 2025, continua a vivere nel cuore dei familiari e dei fan dell’attrice. Lontano dai riflettori, l’interprete romana è stata una mamma molto presente nella vita dei suoi figli, sostenendoli nei momenti più difficili e celebrando con loro i traguardi più importanti. Tra questi ultimi c’è sicuramente la nascita del suo primo nipotino, Gabriele, nato dall’amore tra il suo secondogenito Paolo Ciavarro e l’influencer Clizia Incorvaia.

Un ruolo, quello di nonna, che Eleonora aveva accolto con immensa gioia, senza immaginare che un brutto male le avrebbe impedito di abbracciare anche una seconda nipotina. Il primogenito dell’attrice, Andrea Rizzoli, è infatti in attesa della prima figlia con la moglie, la make-up artist Serena Meriggioli: la piccola nascerà il prossimo dicembre e porterà il nome dell’adorata nonna.

Nel salotto di Verissimo, la coppia ha infatti spiegato a Silvia Toffanin che la bambina si chiamerà Eleonora, proprio come l’attrice scomparsa. Un’ulteriore testimonianza dell’amore e dell’affetto per Giorgi, che continua a essere un importante punto di riferimento non solo per i figli, ma per tutti i membri della sua famiglia.

Eleonora Giorgi, il rapporto con Andrea

Andrea Rizzoli è il primogenito dell’attrice Eleonora Giorgi, ed è nato dalla sua relazione con l’editore Angelo Rizzoli. L’interprete di Borotalco era legatissima al figlio, che le è rimasto accanto fino all’ultimo respiro: affinché la madre potesse partecipare al suo matrimonio, Andrea decise anche di anticipare le nozze di qualche mese. Alla luce del peggioramento delle condizioni di salute di Eleonora, Rizzoli e Serena Meriggioli scelsero di scambiarsi il sì nel maggio 2024, regalando all’attrice un ruolo da protagonista assoluta nella cerimonia.

Fasciata in un lungo abito floreale, fu proprio Giorgi ad accompagnare il figlio all’altare, condividendo poi uno scatto sui social: “Il mio Andrea si è sposato”, scrisse orgogliosa. A distanza di dieci mesi da quella bellissima giornata, la famiglia dell’attrice ne annunciò la scomparsa, dopo una lunga battaglia contro una forma molto aggressiva di tumore al pancreas.

Eleonora non ha mai nascosto la malattia, parlandone apertamente in televisione anche poco dopo la diagnosi. Ironica fino alla fine e combattiva come non mai, con la sua vicenda personale la diva di origini ungheresi si è imposta come un punto di riferimento per moltissimi malati oncologici, infondendo forza e positività a quanti stavano vivendo la sua stessa situazione.

Se Andrea e sua moglie Serena hanno mantenuto un profilo piuttosto discreto, parlando raramente in pubblico, Paolo Ciavarro e soprattutto la sua compagna Clizia Incorvaia hanno invece ricordato in più occasioni Eleonora, sottolineandone non solo la forza e il coraggio, ma soprattutto la libertà e la solidarietà femminile. Qualità che, si spera, erediterà anche la piccola Eleonora Jr.