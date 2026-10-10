Chi sono Ginevra e Lucrezia, le figlie di Federico Balzaretti cresciute con Eleonora Abbagnato

Ginevra e Lucrezia sono le figlie di Federico Balzaretti che sono cresciute insieme a Eleonora Abbagnato, moglie del calciatore.

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Ginevra e Lucrezia sono le figlie di Federico Balzaretti. Nate da una precedente relazione dell’ex calciatore, sono cresciute insieme a Eleonora Abbagnato con cui hanno un legame speciale, formando insieme a Julia e Gabriel una famiglia meravigliosa.

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti: l’amore e la famiglia allargata

Nel giugno del 2026, Federico Balzaretti ed Eleonora Abbagnato hanno rinnovato le loro promesse di matrimonio ben quindici anni dopo il loro romantico matrimonio. La coppia si è sposata nel 2011 in Sicilia e ha costruito, nel corso degli anni, una splendida famiglia che oggi è particolarmente unita e ha festeggiato questo momento importante fra balli e allegria.

Nel 2012 è nata Julia, mentre tre anni dopo è arrivato Gabriel. Prima ancora della loro nascita però Eleonora e Federica hanno cresciuto Lucrezia e Ginevra, figlie dell’ex calciatore. Quando la ballerina incontrò per la prima volta Balzaretti infatti lui era già papà di due bambine e da subito raccontò la volontà di mettere prima di qualsiasi cosa le sue figlie.

Chi sono Lucrezia e Ginevra Balzaretti: il rapporto con Eleonora Abbagnato

Classe 2006, Lucrezia ha vent’anni, mentre Ginevra, nata nel 2008, ne ha 18. Le due ragazze hanno vissuto da sempre circondate dall’amore di Federico Balzaretti e di Eleonora Abbagnato. Non a caso oggi sono legatissime alla ballerina.

Un rapporto cresciuto nel tempo, costellato anche di paure, cadute e incomprensioni. Ma con forza, coraggio e tanta perseveranza, Eleonora Abbagnato è riuscita a conquistare Lucrezia e Ginevra, diventando per loro una figura fondamentale.

“All’inizio avevo paura perché loro una mamma ce l’hanno – aveva raccontato lei qualche tempo fa a Silvia Toffanin -. Non ho mai detto di essere la loro mamma, però erano così piccole che ho fatto il ruolo. Non potevo fare altrimenti, non potevo lasciarle da parte, fingere che non facessero parte della famiglia – aveva detto la ballerina -. Da qualche anno la loro mamma non è presente nella loro vita, ma esiste, c’è. Ed è per questo che ho sempre detto loro di non chiamarmi mamma. Non perché non ci sia amore, ma perché hanno la loro mamma, anche se non la vedono”.

Un percorso straordinario che ha reso la famiglia di Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti ancora più unita. Dopo il primo incontro, d’altronde, la ballerina capì subito che Lucrezia e Ginevra sarebbero state sempre essenziali per Federico. All’epoca era all’apice della sua carriera e impegnatissima, ma decise comunque di avvicinarsi, con delicatezza e grande bravura, alle due ragazze.

“Io ero libera, in piena carriera – aveva rivelato Eleonora, ricordando quei momenti e l’inizio della sua storia d’amore con Balzaretti -. Mia mamma non era molto d’accordo, ma ho capito subito che lui aveva questi due gioielli di cui dovevo prendermi cura. Ci sono stati momenti molto difficili, ma ho sempre continuato a crederci e ho dato a tutti e quattro i figli la stessa educazione e le stesse regole. Mi sono presa cura di Lucrezia e Ginevra come se fossero mie figlie”.