Claudia Gerini e Federico Zampaglione di nuovo insieme, la foto su Instagram con la figlia

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Claudia Gerini e Federico Zampaglione

Claudia Gerini e Federico Zampaglione tornano a sorridere insieme in uno scatto pubblicato su Instagram che li ritrae insieme alla figlia Linda, frutto del loro amore.

Claudia Gerini e Federico Zampaglione di nuovo insieme su Instagram

Dieci anni dopo la fine della loro relazione, Claudia Gerini e Federico Zampaglione tornano a sorridere su Instagram e lo fanno in occasione del compleanno della figlia Linda. Classe 2009, la figlia nata dalla loro relazione ha compiuto 17 anni e ha voluto festeggiare questo traguardo insieme a mamma e papà.

Nello scatto pubblicato su Instagram dall’attrice, vediamo Claudia Gerini sorridente accanto all’ex Zampaglione. Insieme a loro anche Linda che sorride di fronte alla sua torta di compleanno. “Auguri amore, buon compleanno – ha scritto la Gerini -. Sei la nostra gioia. Sei la nostra felicità”.

L’amore di Claudia Gerini e Federico Zampaglione

Claudia Gerini e Federico Zampaglione hanno vissuto una lunga e intensa storia d’amore. Un legame importante nato nel 2004 sul set del video della canzone Amore impossibile dei Tiromancino. In quegli anni il cantante aveva da poco messo fine ad una relazione durata ben sei anni, mentre la diva romana aveva terminato la sua storia d’amore con Alessandro Enginoli, dirigente finanziario e papà della sua prima figlia Rosa.

Nel 2009 la coppia aveva accolto Linda. Poi nel 2016 l’addio, arrivato, come raccontato dalla stessa Gerini “senza strappi”. “Federico ha preso una casa tutta sua per stare un po’ da solo e fare musica – aveva spiegato lei -. Andava e veniva continuamente. Un anno e tre mesi fa la nostra coppia è ufficialmente finita, ma abbiamo continuato ad andare d’accordo come prima e la nostra bambina non si è accorta di niente. Siamo stati fortunati: non ci sono stati strappi, tradimenti o recriminazioni. Siamo sempre una famiglia, anche se ho recuperato la mia libertà”.

Oggi entrambi hanno ritrovato la felicità con qualcun altro. Nel 2021 Zampaglione si è sposato con Giglia Marra. “Sono molto felice per lui – aveva confessato la Gerini -. Gilda è una ragazza stupenda. Mi fa un po’ impressione, sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto. Siamo una famiglia allargata”.

Anche Claudia Gerini, dopo l’addio a Simon Clementi, ha ritrovato il sorriso con l’imprenditore Riccardo Sangiuliano. “Sono innamorata. Sto vivendo una bellissima relazione”, aveva spiegato.

Un amore, quello di Federico Zampaglione e Claudia Gerini, che è cambiato nel tempo e si è trasformato. Quel sentimento straordinario che li univa e che ha dato vita a Linda oggi è diventato complicità e affetto reciproco. Lo stesso cantante dei Tiromancino qualche tempo fa aveva postato uno scatto che lo ritraeva con l’amatissima figlia Linda e l’ex compagna. “Insieme. Per condividere e per sentirsi parte di un progetto d’amore”, aveva detto riferendosi a Linda.