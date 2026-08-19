IPA Claudia Gerini

Gli Europei di nuoto si sono conclusi qualche giorno fa a Parigi con l’Italia seconda nel medagliere finale, ma Claudia Gerini è rimasta contagiata dall’atmosfera. In vacanza a Patmos, durante una gita in barca, la 54enne si cimenta in un tuffo da vera campionessa. In piedi sul bordo del ponte spicca un salto, fa una mezza capriola all’indietro ed entra in acqua di testa. Tutto perfetto, se non fosse per un piccolo incidente proprio sul finale. L’attrice riemerge e il costume intero è scivolato via, lasciandola con la parte alta del busto scoperta. Lei non si scompone, copre il petto con le mani e continua a godersi l’acqua blu.

Bellissima in costume

Claudia Gerini non ha paura del tempo che passa, anzi lo accetta con grazia ed eleganza. Cintura nera di taekwondo, e con un passato nella danza, si è presa sempre cura del fisico, che infatti è tonico e atletico, ma senza farne un’ossessione. Nel reel che pubblicato su Instagram dalla vacanza si mostra in costume intero blu, un modello senza spalline che si rivela traditore dopo l’acrobazia.

L’incidente dopo il tuffo non la sconvolge e non le impedisce di condividere il breve filmato su Instagram. Claudia riemerge dalle acque come Venere e, proprio come la dea nel celebre dipinto di Botticelli, nel farlo nasconde il seno nudo con l’avambraccio e la mano. Si diverte e si rilassa in mare aperto, godendosi il fresco dell’acqua dopo il tuffo spettacolare.

Qualche settimana fa l’attrice e regista condivideva scatti da Cinecittà sul set del suo nuovo progetto. Poi, chiusi gli impegni di lavoro, è arrivato per lei il momento di concedersi l’agognata vacanza. Il tuffo spericolato è l’unico scorcio che Claudia offre ai suoi fan. Svela la location greca, ma non racconta se è con le figlie o con amici, o se magari insieme a lei c’è il fidanzato Riccardo Sangiuliano.

Con lei c’è il fidanzato Riccardo Sangiuliano?

“Il mio compagno mi ha chiesto una pausa” aveva rivelato Claudia Gerini a Verissimo a gennaio. La loro è una storia d’amore che dura da tre anni, ma il legame è nato tanto tempo prima anche se ci ha messo molto a prendere la forma attuale. Venticinque anni per l’esattezza: tanto ci è voluto al loro sentimento a sbocciare e a trasformarsi da amicizia a qualcosa di più.

A inizio anno c’è stata la necessità di ricalibrarsi. L’attrice aveva specificato che si trattava di un momento di crisi passeggero arrivato in un periodo di instabilità, che l’amore c’era ma era giusto prendersi spazio. E infatti l’estate li ha trovati insieme e affiatati più di prima. Bagni, tuffi e baci appassionati non sono mancati alla coppia, sorpresa più volte dai fotografi durante le fughe al mare.

Un piccolo incidente di percorso insomma, di cui Claudia dimostra di non preoccuparsi troppo. Come accade con il tuffo che, nonostante l’imprevisto con il costume, è diventato un momento da condividere con i suoi follower. Cose che succedono insomma, la differenza la fa l’eleganza con la quale le si affronta.