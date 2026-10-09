GF Vip, Andreas e Jonathan alla resa dei conti. Ilary porta Gian Marco in Casa

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Ilary Blasi torna al timone di una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il reality è ormai entrato nel vivo, fra schieramenti, litigi e confronti. Al centro di questo nuovo appuntamento l’ingresso in Casa – a sorpresa – di Gian Marco, fidanzato di Piera Meloni pronto a riconquistarla, e il confronto inevitabile fra Jonathan e Andreas dopo la lite dell’ultima puntata e le accuse (gravissime).

La resa dei conti fra Jonathan e Andreas

Dopo lo scontro avvenuto nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha spinto Andreas e Jonathan a confrontarsi nuovamente durante la diretta. Le cose però non sono andate poi così bene perché l’ex ballerino di Amici, inflessibile e appoggiato da Marina La Rosa, ha deciso di restare fermo nelle sue opinioni. Andreas è infatti convinto che quella di Jonathan sia stata una trappola nei suoi confronti per passare da vittima e ottenere il favore del pubblico a casa.

“Non mi ispira fiducia”, ha chiarito Andreas Muller, che ha affermato di non fidarsi del concorrente e di essere certo che sia stato lui a strumentalizzare tutta la situazione. Ha poi chiesto scusa a Jonathan per essersi riferito nei suoi confronti al femminile. Jonathan ha provato a difendersi, affermando di non essere cattivi. Immediato l’intervento di Marina che ha concluso la discussione affermando a Jonathan: “Comunque non mi piaci”.

Selvaggia Lucarelli ha criticato l’atteggiamento di Andreas che non si sarebbe scusato bene con il concorrente: “Andreas ha detto una frase infelice, non è che dobbiamo assolverlo, Marina è amica sua e lo ha assolto. Detto questo io non ho sentito scuse da parte sua. Jonathan invece ha fatto il furbo e ha fatto intendere altro e lo ha messo in cattiva luce”.

Piera Meloni incontra Gian Marco

Forse pochi se lo aspettavano, ma Gian Marco Ciaccia, il fidanzato (forse ex) di Piera Meloni è diventato, suo malgrado, uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip. Dopo l’incontro avvenuto nella scorsa puntata e i dubbi della fidanzata su Alessandro Roncaccia, il giovane imprenditore ha chiesto alla redazione di entrare nella Casa di Cinecittà per chiarire la situazione con l’influencer.

L’incontro fra i due è arrivato a sorpresa, con Piera che, seduta sul divano, è apparsa particolarmente fredda nei confronti di Gian Marco. “Non sono sicura totalmente della mia scelta – ha detto -, ma mi sentivo in dovere di darti una risposta, ho bisogno di tempo per pensare. Se fosse successo fuori, non avremmo parlato per cinque minuti, avremmo parlato e gestito tutto in maniera differente”.

“A te ti andrebbe di parlare per qualche ora di questa cosa?”, ha chiesto Gian Marco a Piera prima che Ilary Blasi annunciasse il suo ingresso nella Casa per qualche giorno. Una permanenza che la stessa Piera ha dovuto accettare, scatenando nuovi commenti sul suo sentimento – forse ormai svanito – per il giovane.

“A me va benissimo, mi sembra solo strana la cosa”, ha replicato, senza nessun accenno di emozione. Netto il giudizio di Roncaccia che, seduto in salotto, ha seguito l’incontro: “Perché non dice la verità? Ci parlerebbe con Gian Marco ma non dice che questo non è il contesto adatto”.