“Saremo di nuovo in vostra compagnia”, l’annuncio di Antonella Clerici su The Voice Kids

IPA Antonella Clerici

Antonella Clerici non si ferma. A tre giorni dalla finale di The Voice Senior, la conduttrice ha aperto la puntata di lunedì 16 novembre di È sempre mezzogiorno con un ringraziamento al pubblico e con un annuncio: The Voice Kids tornerà a gennaio. “Ripartiremo con The Voice Kids il 9 gennaio, un sabato”, ha detto, promettendo sei serate “di nuovo in vostra compagnia”. La conferma arriva dopo un’edizione da record e – soprattutto – garbata.

Antonella Clerici annuncia The Voice Kids: quando torna

L’appuntamento è per sabato 9 gennaio 2027, in prima serata su Rai 1, per sei settimane, e la formula è quella che conosciamo: i coach, le poltrone che si girano e i giovanissimi talenti pronti a giocarsi tutto in una canzone. L’ultima edizione, partita a gennaio 2026, era stata vinta da Matteo Trullu, del team di Nek. Il sabato sera, però, è un terreno più insidioso del venerdì: a gennaio torna anche C’è Posta per Te, ma la Clerici non ha nulla da temere: gli ascolti di The Voice Kids, negli ultimi anni, sono stati sempre più che soddisfacenti.

In concomitanza con l’annuncio, la Clerici ha voluto inoltre consegnare una riflessione agli spettatori. Sì, perché ha definito The Voice un varietà “garbato”, in una stagione televisiva che a suo avviso è fin troppo urlata, e ha ammesso un limite: “Tutto quello che è lite e scontro mi mette a disagio”. Pur senza nomi, si è esposta – come fa sempre, del resto – dopo un fine settimana in cui la tv ha fatto discutere soprattutto per le sue liti: a Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto ha superato ogni limite spruzzando profumo in studio.

Il fenomeno The Voice Senior e la vittoria di Giovanni Scribano

Venerdì 13 novembre la settima edizione di The Voice Senior si è chiusa con la vittoria di Giovanni Scribano, 60 anni, cantante e musicista di Monastier di Treviso. Per lui un brano da pubblicare con Warner Music Italia; per Arisa, la sua coach, la prima vittoria nel programma. In giuria, insieme a lei, Fiorella Mannoia, Nek e la coppia formata da Clementino e Rocco Hunt, con Loredana Bertè tornata da super ospite per la finale.

A convincere il pubblico è stata la sua interpretazione di Questo Piccolo Grande Amore. Nella superfinale a quattro il televoto gli ha assegnato il 48,13% delle preferenze, superando Anna Cuomo e Sabrina Brodosi del team Mannoia e Cristina Orsi del team Nek. E la serata ha vinto nettamente anche la sfida degli ascolti con il Grande Fratello Vip, fermo al 13,8% di share.

I dati spiegano perché in Rai si parli di “edizione dei record”: oltre 3,3 milioni di spettatori e il 23,3% di share per l’ultima puntata, con picchi sopra i 4 milioni, e una media stagionale del 23,4%, la più alta di sempre per il programma. Il segreto? Probabilmente lo stesso dall’inizio: storie vere, canzoni che conosciamo tutti e l’idea, ripetuta dalla Clerici anche stavolta, che i sogni non abbiano una data di scadenza. Niente polemiche e niente scontri, eppure il pubblico c’è. A gennaio toccherà ai più piccoli dimostrare che la formula funziona a ogni età.