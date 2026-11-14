Giovanni Scribano, chi è il vincitore di The Voice Senior 2026

Giovanni Scribano è il vincitore di The Voice Senior 2026. Tutto sulla sua storia e sul suo percorso nel programma

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IPA Antonella Clerici, Giovanni Scribano è il vincitore di The Voice Senior 2026

Tutte le vittorie sono speciali, ma alcune hanno un significato particolare, soprattutto quando arrivano dopo aver attraversato momenti in cui sembrava difficile persino immaginare di tornare alla normalità.

È il caso di Giovanni Scribano, che il 13 novembre ha conquistato il pubblico di The Voice Senior, vincendo la settima edizione del programma di Rai 1. Sessant’anni, una chitarra tra le mani fin da quando era bambino e una passione per il rock che non lo ha mai abbandonato.

La sua storia, però, negli ultimi anni ha conosciuto una parentesi molto difficile: una malattia che lo ha costretto a fermarsi e a lasciare per un po’ quei palchi che erano stati la sua casa. Fino al ritorno, con una voce che aveva ancora tanto da raccontare.

Chi è Giovanni Scribano

Originario di Treviso, Giovanni Scribano ha iniziato a coltivare il suo amore per la musica quando era ancora un ragazzino. Aveva appena 12 anni quando uno zio gli regalò la sua prima chitarra. Un oggetto che, con il senno di poi, avrebbe segnato profondamente la sua vita. Da quel momento il rock è diventato una presenza costante, insieme all’ascolto di gruppi come Led Zeppelin e Pink Floyd, che hanno contribuito a formare il suo gusto musicale.

A 17 anni ha iniziato a lavorare come musicista e cantante, trasformando quella passione nata tra le mura di casa in un mestiere. Per decenni ha calcato palchi e piazze, costruendo un percorso professionale legato alla musica e alle esibizioni dal vivo. Cantare, per lui, ha sempre significato sentirsi nel posto giusto.

Poi, qualche anno fa, la diagnosi che cambia improvvisamente tutto: un tumore al seno. Una malattia rara negli uomini, che lo ha costretto ad affrontare cure particolarmente impegnative e ad allontanarsi dalla sua attività musicale. Per un artista abituato a vivere sul palco, ritrovarsi lontano dalla musica ha significato fare i conti con una quotidianità completamente diversa.

Durante The Voice Senior ha scelto di raccontare anche questa parte della propria vita, mostrando al pubblico quanto fosse stato difficile attraversare quel periodo. Ha parlato dei cambiamenti fisici provocati dalle terapie e dell’emozione provata quando ha visto ricrescere i capelli.

Giovanni Scribano, il percorso a “The Voice Senior 2026”

Quando Giovanni Scribano si è presentato alle Blind Auditions di The Voice Senior, aveva portato sul palco un bagaglio di esperienze molto forti, espresse anche nella sua interpretazione. La scelta era ricaduta su Più su di Renato Zero e la sua esibizione aveva convinto Arisa e la coppia formata da Rocco Hunt e Clementino a girarsi. Alla fine Giovanni ha però deciso di affidarsi alla cantante, diventando parte integrante del suo team.

Il percorso per lui è proseguito, puntata dopo puntata, con la possibilità di ritrovare quella dimensione musicale che per tanto tempo gli era mancata. In semifinale ha scelto Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni, un brano amatissimo che gli ha permesso di conquistare un posto tra i finalisti.

La serata decisiva è arrivata il 13 novembre 2026, quando sul palco di Rai 1 si sono ritrovati i 12 concorrenti finalisti pronti a contendersi il titolo.

Per l’ultima esibizione Giovanni ha scelto di interpretare Ricordati di me di Antonello Venditti, e il televoto ha premiato proprio lui, regalando anche ad Arisa il suo primo successo come coach di The Voice Senior.