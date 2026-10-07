The Voice Senior, Antonella Clerici accoglie Fiorella Mannoia tra i giudici: quando inizia la nuova edizione

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IPA Antonella Clerici conduce "The Voice Senior"

A ottobre il palinsesto autunnale di Rai1 apre le porte a una nuova edizione di The Voice Senior e, con lui, anche al ritorno alla conduzione in prima serata di Antonella Clerici. Una settima edizione che riporta in tv le storie dei concorrenti insieme alle loro voci, corredate come sempre da quella leggerezza che è la chiave del successo del format.

In questo nuovo capitolo, Antonella Clerici riporta tante belle abitudini e una grande novità: l’arrivo di Fiorella Mannoia tra i coach.

“The Voice Senior”, Fiorella Mannoia è la nuova coach

Se è vero che gran parte della bellezza di programmi come The Voice Senior sono le storie dei concorrenti e il talento che riescono a portare sul palco, è altrettanto vero che la prima serata di Rai1 non sarebbe la stessa senza i coach pronti a far girare le loro sedie rosse non appena colgono la giusta emozione.

Lo sa bene Antonella Clerici, che anche quest’anno torna al timone del programma insieme a un parterre collaudato: ad ascoltare gli aspiranti concorrenti e a decidere chi portare nella propria squadra tornano infatti Nek, Arisa, Clementino e Rocco Hunt.

La grande novità di questa edizione risiede però nell’ultimo coach: a prendere il posto di Loredana Berté è infatti Fiorella Mannoia, pronta a ricevere un testimone importante. La cantante, però, è amatissima e sicuramente non avrà difficoltà. “Ci conosciamo tutti da tanti anni. Mi sono sentita a casa”, ha raccontato Fiorella durante la presentazione del programma.

Cosa vedremo a “The Voice Senior”

Al netto della new entry, quest’anno The Voice Senior riporta in onda una dinamica già conosciuta: i concorrenti salgono sul palco per provare a convincere nel corso delle Blind Auditions, dove i giudici, di spalle, ascoltano i concorrenti senza poterli vedere.

Se qualcosa li convince, possono premere il pulsante e girarsi, scegliendo così di accogliere l’artista nella propria squadra. Se a voltarsi sono più coach, la decisione passa invece al concorrente, che può scegliere con chi proseguire il proprio percorso.

Anche quest’anno le Blind saranno quattro e avranno qualche elemento in più con cui giocare. I coach potranno infatti utilizzare il tasto “Blocco”, per impedire a un collega di conquistare un concorrente, e il tasto “Seconda Chance”, che permette di richiamare in una puntata successiva un artista che non era riuscito a convincere nessuno al primo ascolto.

Alla fine di questa prima fase saranno 24 i concorrenti ancora in gara, 6 per ciascuna squadra. Per loro si aprirà la fase del Knock Out, dove gli artisti dello stesso team si confronteranno attraverso un brano assegnato dal proprio coach. Saranno proprio i coach a decidere chi merita di andare avanti.

Solo 3 concorrenti per squadra arriveranno alla finale. A quel punto, però, la scelta passerà al pubblico da casa, chiamato attraverso il televoto a decretare il vincitore della settima edizione di The Voice Senior.

La cifra più bella del programma, però, è ciò che differisce dagli altri talent. Chi sale sul palco non sta cercando necessariamente un posto nel mondo della musica: sono persone che hanno già il loro lavoro e la loro vita e che scelgono di mettersi in gioco per una passione che continuano a coltivare.

“The Voice Senior”, dove e quando vederlo

The Voice Senior torna nella prima serata di Rai1 a partire dal 9 ottobre. Il programma riprende così il consueto appuntamento del venerdì sera, riportando l’emozione che solo la grande musica sa dare. Per chi invece volesse vederlo in un secondo momento, le puntate sono disponibili anche su RaiPlay.