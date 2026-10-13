Ascolti tv del 12 ottobre, Ilary Blasi si misura con Elena Sofia Ricci

Ilary Blasi ha condotto il GF Vip su Canale 5. Ma su Rai 1 è tornata Elena Sofia Ricci con "I casi di Teresa Battaglia": gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Elena Sofia Ricci

Lunedì 12 ottobre su Rai 1 ha debuttato Elena Sofia Ricci con la terza stagione de I casi di Teresa Battaglia – La figlia della Cenere, tratta dai romanzi di Ilaria Tuti. Mentre su Canale 5 Ilary Blasi conduceva una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

Ancora una volta, l’ex moglie di Totti si è trovata coinvolta in una sfida quasi impossibile contro Elena Sofia Ricci e il suo GF Vip langue dal punto di vista dello share.

Intanto, su Rai 2 è andato in onda lo show Formidabile con Elenoire Casalegno e su Rai 3 è tornato Massimo Giletti con Lo stato delle cose. Rete 4 ha risposto con Quarta Repubblica e su Italia 1 abbiamo visto il film, Retribution. La7 ha proposto il consueto appuntamento con La Torre di Babele.

Nell’access prime time Stefano De Martino continua a contendere il primo posto degli ascolti a Gerry Scotti.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto del 12 ottobre