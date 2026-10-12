Noemi travolge Stefano De Martino ad Affari Tuoi e anticipa Sanremo 2027

Noemi travolge Stefano De Martino ad Affari Tuoi fra balli e canti: il conduttore e la cantante si scatenano.

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IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino torna in onda su Rai Uno con una nuova puntata di Affari Tuoi. Il 12 ottobre 2026 ospite Noemi che ha travolto il conduttore con la sua simpatia, anticipando anche l’atmosfera di Sanremo 2027. La cantante infatti si trova nella Commissione Musicale di Sanremo Giovani che ricopre un ruolo essenziale per trovare i talenti che saliranno sul palco dell’Ariston.

Affari Tuoi, la partita di Tatiana dalla Sicilia è un disastro

A giocare in questa puntata di Affari Tuoi, Tatiana dalla Sicilia. La concorrente ha scelto di farsi accompagnare da suo fratello in quest’avventura nello show condotto da Stefano De Martino. Da subito Tatiana è apparsa decisa ad arrivare sino in fondo con una cifra alta, ma la fortuna non è stata dalla sua parte.

Tatiana ha infatti perso il premio da 100mila euro, anche se è riuscita a recuperare la situazione, aprendo diversi pacchi rossi e restando con numerosi pacchi blu. “Da tempo non vedevo un tabellone così”, ha commentato Stefano De Martino.

La concorrente ha raccontato, a poco a poco, la sua storia al presentatore, spiegandogli di aver perso il suo amato papà pochi mesi prima del suo matrimonio. Non solo: sua figlia è nata nello stesso giorno della morte dell’uomo. Una storia commovente quella di Tatiana che però, purtroppo, è stata decisamente sfortunata ad Affari Tuoi. Un tiro dopo l’altro però la situazione non è migliorata. Tatiana ha rinunciato alle offerte del Dottore, nella speranza di portare a casa almeno 200mila euro, ma nei tiri successivi ha trovato solamente i pacchi blu.

Alla fine della puntata Tatiana è rimasta con un tabellone particolarmente “pericoloso” con due pacchi blu e un pacco da 200mila euro. Dopo aver rifiutato l’ennesima offerta del Dottore, la concorrente ha ceduto, accettando i 37.500 euro offerti. Una mossa che si è rivelata sbagliata, visto che il suo pacco conteneva proprio 200mila euro.

Noemi travolge Affari Tuoi (e Stefano De Martino)

Serviva l’energia di Noemi per rendere davvero eccezionale questa puntata di Affari Tuoi. La cantante aveva annunciato l’arrivo nello show condotto da Stefano De Martino su Instagram e poco dopo è arrivata la sua entrata in scena.

Tutto è partito da un pacco intitolato proprio “Noemi”. Quando la concorrente l’ha trovato ad arrivare in studio è stata proprio la cantante. L’artista si è esibita sulle note di Tu cosa fai questa sera, una delle sue canzoni più famose e amate. Un’esibizione straordinaria, con Noemi fasciata in un abito arancio che si è scatenata insieme a Stefano De Martino, pronto a cantare la hit, e alla concorrente.

La cantante è tornata in forma dopo la caduta dal palco avvenuta qualche mese fa e il ricovero in ospedale. Grintosa, bellissima e talentuosa, Noemi fa parte quest’anno della Commissione Musicale di Sanremo Giovani selezionata da De Martino per trovare la nuova stella che dovrà calcare il palco dell’Ariston.

Insieme all’artista, che conosce molto bene il Festival di Sanremo, troviamo anche Ema Stokholma, Fabio Volo, Carlo Pastore e Pino Perris.