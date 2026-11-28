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IPA Roberta Bruzzone, cosa ha studiato

Parlando di programmi che intervengono sulla cronaca nera, il suo è stato uno dei nomi che tornano più spesso in televisione. Roberta Bruzzone, con il suo modo diretto di analizzare delitti e comportamenti, è diventata un volto molto conosciuto anche da chi non ha seguito abitualmente il mondo della criminologia.

Ma prima delle consulenze, delle indagini e delle apparizioni televisive, che cosa ha studiato? La criminologa ha conseguito una laurea in Psicologiao e ha proseguito la formazione con un percorso di specializzazione che l’ha portata ad approfondire le Scienze Forensi anche all’estero. E la passione per questo mondo, a quanto pare, è nata quando era ancora molto piccola.

Roberta Bruzzone, cosa ha studiato

La storia scolastica di Roberta Bruzzone è cominciata in Liguria. La criminologa ha frequentato il liceo scientifico Giordano Bruno di Albenga, dove ha conseguito la maturità nel 1992. Dopo gli anni del liceo ha poi voluto allontanarsi dalla sua regione, scegliendo di proseguire la sua vista scolastica Torino: si è iscritta alla facoltà di Psicologia, dove ha conseguito la laurea in Psicologia Clinica e di Comunità.

>Non si è quindi laureata in Criminologia, come forse potrebbe immaginare chi la conosce soprattutto per il suo lavoro in televisione. Il suo percorso è partito dalla psicologia, ma l’interesse per l’ambito criminologico era già presente durante gli anni universitari. La tesi di laurea si è concentrata proprio su un argomento legato a questo settore e Bruzzone ha approfondito anche materie come Medicina legale e Criminalistica.

E la passione per le indagini? Quella è nata già da bambina. In un’intervista, Bruzzone ha raccontato un episodio della sua infanzia che ha restituito bene la sua curiosità. Quando frequentava le elementari, vicino alla scuola c’era una casa abbandonata che i genitori le avevano proibito di visitare. Il divieto, però, non è bastato a scoraggiarla: insieme a due compagni ha organizzato una piccola spedizione per esplorarla.

I master e le specializzazioni, anche negli Stati Uniti

Dopo la laurea, Roberta Bruzzone ha continuato a studiare concentrando la propria formazione sulla psicologia applicata alle indagini. Ha frequentato un corso di perfezionamento in Psicologia e Psicopatologia Forense all’Università degli Studi di Genova e, qualche anno più tardi, ha conseguito poi un master in Criminologia Forense e Analisi degli Omicidi presso l’Istituto Universitario di Ricerca Criminologica di Roma, prima di iniziare un altro percorso di perfezionamento in Scienze Forensi all’Università degli Studi di Milano.

Il suo curriculum l’ha portata anche negli Stati Uniti: nel 2008 ha ottenuto la certificazione Evidence Collector Specialist, relativa alle tecniche di ricerca e repertamento delle tracce sulla scena del crimine.

E poi c’è la televisione, dove Roberta Bruzzone ha imparato a farsi riconoscere anche da chi non mastica criminologia. Il suo modo diretto di intervenire, le analisi dei casi più discussi e una certa insofferenza per le ricostruzioni superficiali l’hanno resa una presenza ricorrente nei programmi di approfondimento. Da Quarto Grado a Porta a Porta, il pubblico ha imparato a conoscerla anche così: mentre prova a mettere ordine nei dettagli di una vicenda e a leggere quello che spesso, a prima vista, sfugge.