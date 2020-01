Chi è Maria Luisa Gavazzeni, la suocera di Michelle Hunziker

editato in: da

Bella, elegante e di successo: Maria Luisa Gavazzeni è la madre di Tommaso Trussardi e la suocera di Michelle Hunziker. Riservata e lontano dai riflettori, ha vissuto un grande amore con Nicola Trussardi, capo della celebre maison di moda e padre dei suoi quattro figli: Francesco, Beatrice, Tomaso e Gaia.

Maria Luisa ha sempre lavorato accanto al marito in tutto il periodo in cui Trussardi è stato direttore creativo del brand. Non è solo un’esperta di moda però, ma anche una letterata, tanto che insegna all’Università La Sapienza di Roma. Negli anni Settanta fu Nicola Trussardi a trasformare l’azienda di famiglia da laboratorio artigianale che produceva guanti a maison internazionale grazie anche al supporto della moglie.

La vita di Maria Luisa Gavazzeni è stata segnata non solo da fama e successo, ma anche da grandi dolori. Il primo la morte di suo marito Nicola, deceduto nel 1999 a causa di un incidente stradale. L’imprenditore aveva appena concluso una cena ed era a bordo della sua Mercedes-Benz quando, forse per un malore, perse il controllo della vettura.

Quattro anni dopo quell’enorme tragedia, la famiglia Trussardi affrontò un altro dramma: la morte di Francesco, primogenito di Maria Luisa Gavazzeni. Il giovane perse la vita a soli 29 anni in un incidente stradale con la sua Ferrari 360. Nel corso degli anni i figli Tomaso, Gaia e Beatrice si sono stretti attorno alla madre e la famiglia è riuscita ad andare avanti, diventando sempre più unita.

Per ricordare Nicola Trussardi è stata creata una Fondazione, voluta fortemente dai figli dell’imprenditore e da Maria Luisa Gavazzeni. Michelle Hunziker ha raccontato in una rara intervista il primo incontro con i parenti di Tomaso e la grande riservatezza di sua suocera.

“I Trussardi sono una famiglia storica, discreta, molto chic – ha spiegato al Giornale -. Io mi sentivo un pesce fuor d’acqua. Ho delle brave stylist e a quarant’anni mi so anche un po’ vestire, ma sono anche un po’ truzza, parecchio truzza. Chi mi conosce sa bene che, se non mi controlli, io vado in giro con i camperos”.