Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la dedica più bella su Instagram

Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi festeggiano 5 anni di matrimonio e sono più uniti che mai. Si sono sposati infatti il 10 ottobre 2014.

All’indomani del successo ottenuto con Amici Celebrities, la presentatrice svizzera ricorda su Instagram quel giorno da sogno vissuto con gli amori della sua vita. Allora non disse semplicemente sì a Trussardi ma era circondata dalle persone a lei più care. Le figlie Aurora e Sole che, mano nella mano, portavano le fedi e la piccola Celeste che era nel grembo della mamma.

Il video che Michelle ha condiviso su Instagram è commovente, per lei il 10 ottobre è un giorno altamente significativo e per questo lo ha scelto come data delle nozze. Infatti proprio il 10 ottobre sono nate la figlia Sole e la mamma Ineke.

In risposta la tenero messaggio della moglie, Tomaso condivide sul suo profilo Instagram alcune foto di quel giorno indimenticabile e uno splendido ritratto di Michelle. La risposta della Hunziker non tarda. Le bastano due brevi parole: “Ti amo”.

I follower si precipitano a fare gli auguri alla coppia più bella del jet set italiano. Mentre Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros, sulle Stories ricorda con una tenerissima immagine il compleanno della sorellina Sole.