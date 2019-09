Michelle Hunziker, la verità sulla crisi col marito Tomaso Trussardi

editato in: da

Michelle Hunziker brilla a Venezia (senza Tomaso) e incanta tutti

Michelle Hunziker mette a tacere le voci sulla crisi col marito Tomaso Trussardi.

I rumors erano nati dopo che la presentatrice è stata paparazzata durante violento litigio per strada con la sua dolce metà. La bella Michelle spiega al magazine Oggi come sono andate veramente le cose:

Sono uscite foto di un nostro litigio, abbiamo tanto riso per quella foto perché quando mi sono rivista mi sono fatta impressione: non credevo di essere così tanto arrabbiata. Avevo un’aria così aggressiva che siamo esplosi a ridere tutti e due… Come tutti gli umani anche noi litighiamo ed è bene che si sappia. Il bello, però, è che facciamo pace alla svelta.

La conduttrice ha poi rivelato di essere gelosa di Tomaso anche se lui non gliene dà motivo:

Sono gelosa, di brutto, è più forte di me anche se negli anni ho imparato a controllarmi. Ma anche Tomaso è geloso ed è normale così… Devo dire che Tomaso non mi dà motivo di essere gelosa, è un uomo serio, ma una sera a una festa una ragazza ubriaca era un po’ troppo incollata a lui e mi stavo innervosendo. Quando gli ha messo una mano sul ginocchio, non ci ho più visto, sono andata da lei e le ho detto “ma come ti permetti di toccare mio marito?”

La Hunziker racconta della sua estate “appiccicata” alle sue bambine, “mi sono proprio goduta la mia famiglia”. Michelle ne avrà approfittato, anche perché ricominceranno presto gli impegni televisivi che quest’anno sono piuttosto intensi. Alla conduzione di Striscia la Notizia e All Together Now, si è aggiunta quella di Amici celebrities.

La bella Michelle spiega nell’intervista a Oggi perché Maria De Filippi l’ha voluta al timone del suo nuovo show:

Maria mi ha telefonato a inizio estate per chiedermi cosa ne pensavo di questo nuovo talent. Sembrava una chiacchierata così, di piacere, e io le ho detto la verità, che la trovavo un’idea geniale. A quel punto, dopo un po’, Maria mi fa: “Michelle, allora non hai capito! Io voglio che lo conduca tu”… Vedremo il pubblico come reagirà. Sono felicissima e gasata ma con la solita strizza degli inizi.

Intanto sulle Stories di Instagram, la Hunziker chiarisce anche sulla presunta gravidanza che le viene attribuita. La presentatrice smentisce la dolce attesa mostrandosi ironicamente con un finto pancione.