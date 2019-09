Amici Celebrities, Michelle Hunziker e il cast stellare

editato in: da

Sembra quasi tutto pronto per martedì 24 settembre, quando andrà in onda su Canale 5 la prima attesissima puntata di Amici Celebrities.

E ad aprire le danze sono i colpi di scena: a condurre la prima puntata sarà Maria De Filippi e non Michelle Hunziker come anticipato, in quanto impegnata ancora con Striscia la Notizia. Una volta terminati gli impegni con il tg satirico, tutto rientrerà nei piani ufficiali di casa Mediaset.

Nel mentre si parla delle due donne di casa, si apre ai primi sussurri online la lista dei personaggi famosi che saranno i protagonisti della prima edizione: le firme certe, ad oggi, sono Laura Torrisi, Emanuele Filiberto di Savoia, Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia in coppia con la fidanzata Pamela Camassa, Francesca Manzini, Joe Bastianich e Raniero Monaco di Lapio.

Alcuni di questi sono stati in realtà già svelati nel promo delle reti Mediaset presentato ormai da qualche giorno, pronti a dare sfogo alle loro passioni tra canto, ballo e recitazione. Pamela, Raniero e Francesca saranno i ballerini che si scontreranno con la temutissima maestra Alessandra, mentre Filippo farà parte dei cantanti: ancora nessuna news sul resto del team.

A un passo dalla firma, svela in anteprima il settimanale Spy, pare ci siano Cristina Donadio (la “Scianel” di Gomorra) e Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova e figlia dell’avvocato Anna Maria Bernardi De Pace.

Niente Luca Argentero e Claudio Amendola come si diceva, e non pervenuti nemmeno Wanda Nara e Pierluigi Pardo.

I pochissimi rumors sulle star internazionali, fanno nomi come quello del cubano Amaurys Perez, che dopo l’esperienza sull’Isola dei Famosi si è dichiarato un grandissimo fan di Maria e sarebbe ben lieto di partecipare come concorrente; anche se potrebbe rubargli la scena Can Yaman, sensualissimo avvocato e attore turco che sarebbe finito nel mirino di Amici Celebrities, per volere personale della signora dei palinsesti.

È in ballo l’ipotesi che quattro ex concorrenti del programma potrebbero rientrare in gioco come presenze fisse o come mentori, ma ancora non si sa nulla di preciso: sembra che i contattati siano Annalisa, Giordana, Irama e Alberto Urso, vincitore dell’ultima edizione di Amici.

Altre voci danno come direttore artistico Giuliano Peparini e per ora, come unico giurato quasi certo, si festeggia il gran ritorno di Platinette sul piccolo schermo.