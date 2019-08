Michelle Hunziker, lite al mare con Tomaso Trussardi

editato in: da

Anche le coppie più affiatate litigano: questo volta è toccato a Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, immortalati mentre discutevano al mare. 42 anni lei, 36 anni lui, sono legati dal 2014 e hanno due figlie: Sole e Celeste.

Un amore solido e forte, cresciuto dopo l’addio della Hunziker a Eros Ramazzotti. Su Instagram, dove racconta le sue giornate, Michelle posta spesso foto insieme al marito, con dediche d’amore e sorrisi. Ma come accade a tutti, la vita di coppia non è solo rose e fiori, ma spesso ci sono confronti piuttosto duri.

Una regola che vale anche per i vip. Negli scatti pubblicati su Diva e Donna, vediamo una Michelle Hunziker furiosa, mentre discute con Tomaso Trussardi in acqua, durante una vacanza in Sardegna con la famiglia. Lui prova a calmarla, ma non c’è niente da fare. La situazione migliora quando la coppia raggiunge il lettino, sulla spiaggia, e finalmente c’è un segnale di distensione.

Si tratta di una situazione molto particolare per i fan della conduttrice svizzera, abituati a vederla sempre sorridente e felice. Michelle d’altronde non ha mai nascosto di essere una donna molto passionale, soprattutto quando si tratta d’amore. Cosa avrà fatto arrabbiare così tanto la Hunziker? Difficile dirlo, l’importante è che sia tornato il sereno con Tomaso Trussardi.

Le vacanze della famiglia non sono ancora concluse. Dopo Forte dei Marmi e un breve soggiorno sulle Dolomiti, la presentatrice è volata in Sardegna con tutta la famiglia. Poco dopo ha condiviso sulle Stories alcuni video e scatti che raccontano una giornata con il marito, dimostrando come il rapporto proceda a gonfie vele, nonostante qualche litigio.

In attesa di vederla al timone di Amici Vip, la Hunziker non ha ancora abbandonato il sogno di aver un quarto figlio. La showgirl infatti ha più volte dichiarato di sognare un maschietto per fare compagnia alle figli Sole, Celeste e la primogenita Aurora, nata dall’amore per Eros Ramazzotti.