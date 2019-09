Amici Celebrities, svelati i coach delle due squadre

editato in: da

Tutto pronto per una delle grandi novità televisive di quest’anno in casa Mediaset: Amici Celebrities. E ora anche l’ultimo dettaglio, i nomi dei due coach che guideranno le squadre dei ‘bianchi’ e dei ‘blu’, è stato finalmente svelato.

L’attesa versione ‘vip’ del seguitissimo talent guidato da Maria De Filippi è sicuramente una delle produzioni più attese di questo autunno televisivo. Sono in tanti infatti, a non vedere l’ora di scoprire come se la caveranno i personaggi famosi che hanno deciso di mettersi in gioco cimentandosi nel canto e nel ballo.

A condurre la trasmissione insieme alla De Filippi si alternerà Michelle Hunziker. Il cast completo è formato da dodici personaggi di diversa provenienza, ma tutti amati e conosciuti dal pubblico: ci saranno gli sportivi Ciro Ferrara e Martin Castrogiovanni, la produttrice Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova di cui è nota la passione per la danza, Laura Torrisi che torna in tv dopo l’esperienza del Grande Fratello che la lanciò, ed Emanuele Filiberto di Savoia, non nuovo alle gare canore. E ancora, saranno a sudare nella scuola anche Pamela Camassa, Raniero Monaco di Lapio, Filippo Bisciglia, Francesca Manzini, Massimiliano Varrese, Cristina Donadio e Joe Bastianich.

Amici Celebrities è uno spin off di Amici e il legame più forte con la trasmissione ‘madre’ è rappresentata dalla scelta dei due coach, appena annunciata. A guidare la squadra blu e quella bianca infatti, sono stati chiamati, un po’ a sorpresa, i due talenti che più si sono distinti nell’ultima stagione del talent del sabato sera di Canale Cinque: il vincitore Alberto Urso, cantante lirico, scelto per guidare la squadra dei ‘blu’, e la seconda classificata di Amici 18, la grintosa e amatissima Giordana Angi, che guiderà i ‘bianchi’.

La scelta, anticipata sul profilo Instagram ufficiale di Amici ha ovviamente entusiasmato i fan dei due talenti, che non vedono l’ora di ritrovare nella scuola i loro beniamini,impegnati negli inediti panni dei capi squadra. Come se la caveranno Alberto e Giordana? Quali dei vip dovranno guidare nel loro percorso?

Non resta che attendere qualche settimana per scoprirlo.